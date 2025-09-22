Aitana Bonmatí vence a Bola de Ouro pela terceira vez consecutiva

A espanhola Aitana Bonmatí confirmou o favoritismo e conquistou a Bola de Ouro feminina de 2025, entregue nesta segunda-feira, em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris. Com o troféu, a meia do Barcelona se torna tricampeã consecutiva do prêmio da revista France Football, após também ter levado em 2023 e 2024.

Pelo Barcelona, marcou 16 gols e deu 11 assistências, em 44 partidas. Venceu a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol e a Taça da Espanha. Na Liga dos Campeões, o clube catalão perdeu para o Arsenal na grande final.

Apesar da derrota do Barça para o tim inglês na final da Liga dos Campeões, Bonmatí se manteve como referência técnica do time catalão e também brilhou na Eurocopa, sendo eleita a melhor jogadora da competição, mesmo com a derrota da Espanha para a Inglaterra na decisão.

O desempenho consolidou sua posição como a grande protagonista da atual geração do futebol feminino.

O Brasil, por sua vez, voltou a marcar presença entre as finalistas, mas sem alcançar o pódio. Marta terminou na 12ª posição, duas casas abaixo do Top 10, enquanto Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras e artilheira do Brasileirão, ficou em 21º lugar. Ambas participaram da campanha da seleção brasileira que conquistou a Copa América, em julho, com Marta eleita a melhor jogadora da competição.

Na categoria de treinadores, Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira, também esteve entre os indicados, mas o prêmio ficou com Sarina Wiegman, responsável pelo bicampeonato europeu da Inglaterra.

O Top 10 da Bola de Ouro teve, além de Aitana: Hanna Hampton (Chelsea/10º), Lucy Bronze (Chelsea/9º), Ewa Pajor (Barcelona/8ª), Leah Williamson (Arsenal/7ª), Patricia Guijarro (Barcelona/6ª), Chloe Kerry (Manchester City/5ª), Alexia Putellas (Barcelona/4ª), Alessia Russo (Arsenal/3ª) e Mariona Caldentey (Arsenal/2ª).

Troféu Gerd Muller

Viktor Gyokeres venceu o Troféu Gerd Muller desta edição da premiação, que condecora o máximo artilheiro desta temporada. Jogando pelo Sporting, o sueco marcou 54 gols e distribuiu 13 assistências, em 52 duelos. Foi campeão do Campeonato Português e da Copa de Portugal.

Pelo lado feminino, Ewa Pajor, do Barcelona, marcou 42 tentos e deu 14 assistências, em 46 jogos.

Prêmio Socrátes

O grande vencedor do prêmio sócrates foi a Fundação Xana, que leva o nome da falecida filha de Luis Enrique, técnico do PSG. Ela morreu em 2019, aos nove anos, vítima de um osteossarcoma, um tipo de tumor ósseo agressivo.

A fundação tem como missão oferecer apoio completo ? emocional, físico e financeiro ? a crianças e jovens em tratamento de doenças graves, bem como a suas famílias, garantindo que enfrentem esse processo com mais dignidade.

Confira todas as premiações do futebol feminino: