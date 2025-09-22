Topo

Palmeiras tem tabela mais tranquila na briga pelo título, diz Juca

do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 13h29

O Palmeiras tem a sequência de jogos mais favorável entre os três times que brigam pelo título brasileiro, afirma Juca Kfouri no Posse de Bola, do Canal UOL.

Além disso, na opinião do colunista, a equipe de Abel Ferreira vive momento ascendente na temporada, enquanto o Flamengo de Filipe Luís tem tropeçado na liderança.

A tabela mais tranquila é a do Palmeiras. E o Palmeiras é o time que está jogando o futebol melhor nesse momento. Então, aquele meu prognóstico sobre o favoritismo do Flamengo está levemente abalado em relação ao Campeonato Brasileiro, porque eu estou sentindo o Palmeiras em crescimento.Juca Kfouri

Juca: Flamengo tem incapacidade de fazer gol na hora H que assusta

O Flamengo jogou melhor, mereceu ganhar. Flamengo de novo criou uma porção de chances de gol e não converteu. O Flamengo não ganhou porque, do outro lado, não estava o Juventude, estava o Vasco da Gama, o protagonista do Clássico dos Milhões com o Flamengo. Então, achar que este é um resultado desastroso, não, é um resultado frustrante, decepcionante para a nação. Mas desastroso não é, não tira o Flamengo da luta pelo título, nada disso.
Juca Kfouri

'Sorte do Corinthians no Brasileirão é ter rivais piores', diz Juca

O Corinthians entrou em campo como se o Sport estivesse disputando no meio da tabela e o Corinthians estivesse atrás de um ponto para fugir do rebaixamento. Impressionante o comportamento tímido do time. Está bem, o time está sem o Garro, está sem o Memphis, mas já estava com o Yuri, já estava com o Martínez. Com todo o investimento que o Corinthians fez, com a chegada do Vitinho, e não acontece nada.
Juca Kfouri

Arnaldo: Santos escapa do rebaixamento se não tiver Neymar por um mês

A minha impressão é que se o Santos não tiver o Neymar por um mês, quando o Neymar voltar, se ele voltar, o Santos já vai estar livre do rebaixamento.
Arnaldo Ribeiro

'Flamengo deixou a desejar contra o Vasco', diz Lavieri

Com todas as dificuldades do clássico, eu imaginava que o Flamengo pudesse ter apresentado um futebol mais eficiente ao menos contra o Vasco do que foi ontem. Com a estratégia do Filipe Luís de ter falado que alguns jogadores estavam cansados, colocando meio time titular, o Flamengo deixou a desejar e acaba vendo o Palmeiras em aproveitamento passar. Ainda não dá pra cravar que o Palmeiras vai ganhar do Santos e do Juventude, mas eu esperava um futebol mais eficiente.
Danilo Lavieri

