Wanderlei Silva projeta "maior estreia da história do boxe" com nocaute em Popó

21/09/2025 18h36

No próximo sábado (27), Wanderlei Silva terá pela frente um dos confrontos mais desafiadores de sua trajetória. Afinal de contas, em sua primeira experiência dentro dos ringues de boxe, o veterano terá nada menos que um tetracampeão mundial da modalidade como adversário. Mas é exatamente nessa circunstância, diante de Acelino 'Popó' Freitas, que o 'Cachorro Louco' planeja entrar para a história da nobre arte com uma estreia de gala.

Durante coletiva de imprensa realizada neste domingo, no Rio de Janeiro, o ícone do MMA prometeu realizar "a maior estreia da história do boxe". Para isso, Wanderlei não quer somente 'quebrar a banca' e sair vitorioso, mas como também dar show e nocautear o pugilista baiano. O curitibano também exaltou a coragem de Popó em aceitar o combate de última hora após a saída de Vitor Belfort.

"Gosto de lutar contra cara bom. Porque se você ganha de dez 'mortos', não muda nada. Mas se você ganhar de um cara bom, seu nome vai lá para cima. É isso que eu quero para essa luta. Quero entrar para a história do boxe. Vai ser a maior estreia que já teve na história do boxe mundial. Eu vou nocautear o tetracampeão", projetou Wanderlei.

Spaten Fight Night 2

Além do confronto entre Wanderlei Silva e Popó, que lidera o show, o card do Spaten Fight Night 2 contará com mais três lutas. Beatriz Ferreira defende o título mundial de boxe no Brasil pela primeira vez, enfrentando a uruguaia Maira Moneo pelo cinturão peso-leve (61 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF).

Além disso, Hebert Conceição mede forças com Yamaguchi Falcão pelo cinturão brasileiro na categoria peso-médio (74 kg). Já no MMA, Thiago Manchinha - campeão do Shooto Brasil - encara Wanderson Barcellos, detentor do título pela organização MAC (Martial Arts Championship).

