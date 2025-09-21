Vojvoda lamenta lesão de Neymar no Santos: 'Perdemos nosso líder'

Após a vitória de 1 a 0 do Santos sobre o São Paulo, neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda lamentou a lesão de Neymar. O meia-atacante assistiu ao San-São em um dos camarotes da Vila Belmiro.

"Perdemos o Neymar, nosso líder, nossa bandeira. temos que acompanhar. É um jogador muito importante para nós. Temos que estar juntos nesse momento. Via ele muito feliz antes de machucar. Ele estava sem problemas. São coisas da vida e do futebol. Temos que acompanhar", declarou.

Além de Neymar, o Peixe ganhou outra preocupação. Victor Hugo saiu ainda no primeiro tempo do clássico com dores no músculo adutor da coxa direita.

"O Victor Hugo estava com dor depois do Galo. Ele disse que estava bem, mas sentiu uma pequena dor. Vamos esperar o exame. São jogadores que temos que recuperar. Mas temos um elenco que tem que estar preparado para entrar", finalizou Vojvoda.

Neymar assistiu à partida ao lado de amigos e de sua família, incluindo a esposa Bruna Biancardi e a filha do casal, Mavie. Ele é ausência no Peixe em razão de uma contusão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele teve o problema durante o treino da última quinta-feira.

O Santos não divulgou prazo para recuperação, mas a tendência é que ele fique afastado dos gramados por cerca de um mês. Sem o camisa 10, Rollheiser cumpre a função de armador da equipe.