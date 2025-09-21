Vojvoda defende invencibilidade contra o São Paulo em 1º clássico no Santos

Juan Pablo Vojvoda terá seu primeiro clássico no comando do Santos neste domingo, contra o São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Tricolor Paulista traz boas memórias ao comandante argentino.

O treinador já enfrentou o clube do Morumbis 13 vezes. Até o momento, são sete vitórias, seis empates e zero derrotas, além de 16 gols marcados e sete sofridos. Ou seja, um aproveitamento de 69,2%.

A origem da invencibilidade

Vojvoda se tornou um carrasco do São Paulo ainda em 2015. Na ocasião, ele dirigia o Talleres, da Argentina, que eliminou os paulistas na pré-Libertadores. Os argentinos venceram em casa, por 2 a 0, e seguraram um empate de 0 a 0 no Brasil.

Encontros recentes com o Fortaleza

Já os outros 11 duelos foram com o técnico no banco de reservas do Fortaleza. Neste ano, inclusive, ele já encarou o São Paulo. No dia 2 de maio, o Leão ficou no 0 a 0 com o Tricolor no Morumbis, pela sétima rodada do Brasileirão.

Agora no comando do Santos, portanto, Vojvoda espera seguir brilhando contra os rivais para alcançar a sua primeira vitória no novo clube.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Série A.

Próximo jogo do Santos

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

Santos: 16º colocado, com 23 pontos