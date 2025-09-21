Topo

Santos: Vojvoda celebra 1ª vitória e elogia espírito de luta

21/09/2025 23h36

Juan Pablo Vojvoda alcançou a sua primeira vitória no comando do Santos. Hoje, o Peixe superou o São Paulo por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico celebrou e destacou a importância do triunfo.

O que ele disse:

Destaque para a defesa e necessidade da vitória: "Precisávamos ganhar e conseguimos com um bonito gol. Fizemos uma boa partida, com controle de posse e de passe. No segundo tempo, depois do gol, o rival tomou a posse de bola e nos fechamos bem. Defendemos de um jeito bom. Um clássico complicado e que precisávamos ganhar".

Elogios à torcida do Santos (a Vila Belmiro contou com mais de 12 mil pessoas nesta noite): "O torcedor apoiou, senti uma Vila Belmiro com essa energia que o time precisava. Agradeço ao torcedor. Senti na beira do campo. Os jogadores precisavam disso. O Guilherme fez um gol importante. Parabenizo os meus jogadores e todos os torcedores que apoiaram durante os 90 minutos".

O Santos volta a campo no próximo domingo (28), quando enfrenta o Bragantino, fora de casa. Com a vitória sobre o São Paulo, o time subiu duas posições na tabela — é o 14º — e chegou a 26 pontos, abrindo quatro para o Z-4.

