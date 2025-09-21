Topo

Esporte

Vitinho aproveita brechas, supera trio e ganha espaço no Corinthians

Vitinho, atacante do Corinthians, durante jogo contra o Bahia no Brasileirão - Ettore Chiereguini/AGIF
Vitinho, atacante do Corinthians, durante jogo contra o Bahia no Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

21/09/2025 05h30

Vitinho deve ser titular no ataque do Corinthians, hoje, contra o Sport, pela 24ª rodada do Brasileirão. O atacante aproveita brechas e vem ganhando espaço ao longo dos últimos jogos.

Primeira opção

Vitinho participou de todos os jogos que o Corinthians jogou desde que ele foi liberado para atuar. O atacante saiu do banco nos duelos contra Bahia, Vasco, Athletico (duas vezes) e Palmeiras, além de ser titular contra o Fluminense.

A titularidade hoje deverá ser a segunda seguida do jogador por causa de brechas no elenco. Contra o Fluminense, ele iniciou porque Garro sentiu a panturrilha e atuou mais centralizado. Hoje, Vitinho será titular ao lado de Yuri Alberto no ataque porque Memphis será poupado, e Gui Negão está suspenso.

O camisa 29 "furou a fila". Antes da sua chegada, Romero e Talles Magno eram as opções mais utilizadas por Dorival Júnior quando Memphis e Yuri não estavam disponíveis. Kayke também chegou a ser testado — já ao lado de Gui Negão —, mas agora aparece atrás de Vitinho.

Vitinho foi uma solução a custo zero encontrada pelo Corinthians no mercado antes de o clube sofrer o transfer ban. O atacante estava livre e tinha o perfil procurado pela diretoria e comissão técnica: um jogador que atuasse pelos lados do campo.

O atacante segue em busca da sua primeira participação efetiva em gol pelo Corinthians. Até agora, ele não marcou e nem deu assistências, mas teve um lançamento importante que originou o gol marcado por Gui Negão na vitória sobre o Athletico por 1 a 0, fora de casa, na Copa do Brasil.

Tabu existe, mas fase é boa

O Corinthians busca quebrar um tabu contra o Sport. A equipe paulista não vence o rival pernambucano jogando fora de casa há nove anos. O último triunfo na Ilha do Retiro foi em 2016, quando o Alvinegro venceu por 2 a 0, com gols de Lucca e Marquinhos Gabriel. De lá para cá, são três vitórias do Leão da Ilha e um empate.

O tabu é real, mas o Corinthians vive bom momento. A equipe está invicta há cinco jogos — são quatro vitórias e um empate. O Sport vem de dois empates e duas derrotas nas últimas quatro partidas.

O Corinthians deve ter como titulares hoje: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Angileri e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Vitinho e Yuri Alberto. A bola rola às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Transmissão ao vivo do GP do Azerbaijão de F1 2025: veja onde assistir

Pressionados, Internacional e Grêmio travam 'Gre-Nal' com ameaça para os técnicos

Contra o Sport, quem deve ser o parceiro de Yuri no ataque do Corinthians?

Palmeiras x River: Abel evita lembrar drama de 2021 antes de novo encontro no Allianz

Celebração de mães e filhas fecha etapa capixaba do Circuito Mundial com chave de ouro

Aposta do Santos, Lautaro Díaz já foi carrasco do São Paulo

Crespo deve poupar titulares do São Paulo para clássico com Santos? Vote!

Santos sem Neymar e São Paulo com cabeça na LDU fazem clássico pelo Brasileirão

'Nos usaram': Emiliano Díaz reflete 5 meses após demissão no Corinthians

Flamengo x Vasco: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Remo espalha 'olheiros' para achar talentos e projeta colher frutos em 2032