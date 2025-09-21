Vitinho aproveita brechas, supera trio e ganha espaço no Corinthians

Vitinho deve ser titular no ataque do Corinthians, hoje, contra o Sport, pela 24ª rodada do Brasileirão. O atacante aproveita brechas e vem ganhando espaço ao longo dos últimos jogos.

Primeira opção

Vitinho participou de todos os jogos que o Corinthians jogou desde que ele foi liberado para atuar. O atacante saiu do banco nos duelos contra Bahia, Vasco, Athletico (duas vezes) e Palmeiras, além de ser titular contra o Fluminense.

A titularidade hoje deverá ser a segunda seguida do jogador por causa de brechas no elenco. Contra o Fluminense, ele iniciou porque Garro sentiu a panturrilha e atuou mais centralizado. Hoje, Vitinho será titular ao lado de Yuri Alberto no ataque porque Memphis será poupado, e Gui Negão está suspenso.

O camisa 29 "furou a fila". Antes da sua chegada, Romero e Talles Magno eram as opções mais utilizadas por Dorival Júnior quando Memphis e Yuri não estavam disponíveis. Kayke também chegou a ser testado — já ao lado de Gui Negão —, mas agora aparece atrás de Vitinho.

Vitinho foi uma solução a custo zero encontrada pelo Corinthians no mercado antes de o clube sofrer o transfer ban. O atacante estava livre e tinha o perfil procurado pela diretoria e comissão técnica: um jogador que atuasse pelos lados do campo.

O atacante segue em busca da sua primeira participação efetiva em gol pelo Corinthians. Até agora, ele não marcou e nem deu assistências, mas teve um lançamento importante que originou o gol marcado por Gui Negão na vitória sobre o Athletico por 1 a 0, fora de casa, na Copa do Brasil.

Tabu existe, mas fase é boa

O Corinthians busca quebrar um tabu contra o Sport. A equipe paulista não vence o rival pernambucano jogando fora de casa há nove anos. O último triunfo na Ilha do Retiro foi em 2016, quando o Alvinegro venceu por 2 a 0, com gols de Lucca e Marquinhos Gabriel. De lá para cá, são três vitórias do Leão da Ilha e um empate.

O tabu é real, mas o Corinthians vive bom momento. A equipe está invicta há cinco jogos — são quatro vitórias e um empate. O Sport vem de dois empates e duas derrotas nas últimas quatro partidas.

O Corinthians deve ter como titulares hoje: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Angileri e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Vitinho e Yuri Alberto. A bola rola às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.