Videogame aproximou Coutinho e Filipe Luís nos tempos de seleção brasileira

Hoje, a partir das 17h30, no Maracanã, Filipe Luís e Philippe Coutinho estarão em lados opostos no clássico entre Flamengo e Vasco, mas isso nem sempre foi assim. Na década passada, por exemplo, eles defenderam a mesma camisa e desfrutaram de momentos de lazer juntos.

Videogame os aproximou

Quando ainda era lateral esquerdo, o hoje técnico rubro-negro de 40 anos foi companheiro do meia vascaíno, de 33 anos, na seleção brasileira. Com a Amarelinha, eles foram campeões da Copa América de 2019, disputaram o torneio continental também em 2015 e 2016, além de estarem juntos na Copa do Mundo de 2018, quando foram eliminados para a Bélgica, nas quartas de final. Ao todo foram 31 jogos.

Nos períodos de concentração, o videogame foi uma ferramenta que os aproximou. Coutinho é mais adepto do futebol virtual e era nesse game que eles se encontravam. Já Filipe Luís também gosta de outros tipos de jogos, como os de batalha, e enquanto ainda era jogador, passava algumas horas em duelos online, inclusive com companheiros de Flamengo.

'Atuar com Coutinho é fácil'

Filipe Luís fez altos elogios a Coutinho no tempo em que estiveram juntos na seleção. Em 2016, por exemplo, durante a Copa América Centenário, o ex-lateral esquerdo frisou que era fácil atuar ao lado do meia.

Atuar com o Coutinho é fácil, porque é um atleta muito rápido, que dribla bem e sabe jogar de costas. Além de apoiar, procuro dar o maior número de passes para que ele tenha condições de pegar o lateral direito adversário com espaço. Acho que nos entendemos muito bem, sei os movimentos que ele gosta de fazer

Filipe Luís, em 2016

Filipe Luís leva vantagem nos confrontos

Nos confrontos em campo, Filipe Luís levou a melhor como atleta. Foram sete partidas, com três vitórias para o rubro-negro, dois empates e duas vitórias para Coutinho.

Foram quatro duelos na Premier League entre Chelsea e Liverpool, e três na La Liga, sendo dois Atlético de Madrid x Barcelona e um Atlético de Madrid x Espanyol, o primeiro time de Coutinho na Espanha.

Quando virou treinador, Filipe Luís ainda não perdeu para o seu amigo. Foram três vitórias e um empate, todos valendo pelo Clássico dos Milhões.