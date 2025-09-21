Victor Hugo sai com desconforto no San-São e preocupa o Santos
O Santos ganhou uma preocupação para a sequência da temporada. Victor Hugo sentiu um incômodo na coxa direita no clássico contra o São Paulo, neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.
O volante alegou dores na região aos 23 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído. O técnico Juan Pablo Vojvoda optou pela entrada de Barreal.
Victor Hugo foi contratado recentemente e estava disputando apenas sua segunda partida pelo Santos. Ele estreou no empate de 1 a 1 com o Atlético-MG.
Agora, o volante passará por exames para identificar se houve lesão.
Próximo jogo do Santos
- Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)