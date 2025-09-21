Topo

Esporte

Victor Hugo sai com desconforto no San-São e preocupa o Santos

21/09/2025 21h24

O Santos ganhou uma preocupação para a sequência da temporada. Victor Hugo sentiu um incômodo na coxa direita no clássico contra o São Paulo, neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

O volante alegou dores na região aos 23 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído. O técnico Juan Pablo Vojvoda optou pela entrada de Barreal.

Victor Hugo foi contratado recentemente e estava disputando apenas sua segunda partida pelo Santos. Ele estreou no empate de 1 a 1 com o Atlético-MG.

Agora, o volante passará por exames para identificar se houve lesão.

Próximo jogo do Santos

  • Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Guilherme vê 'cobrança justa' e agradece apoio após desencantar no clássico

Santos se organiza sem Neymar e vence reservas do São Paulo para encerrar jejum

Alisson lamenta derrota do São Paulo, mas destaca foco na LDU: 'Vale o ano'

Com gol no fim, Cuiabá vence e impede Chapecoense de entrar no G4 da Série B

Dupla do São Paulo deixa clássico com dores e preocupa Crespo

Santos martela, vence reservas do São Paulo e ganha alívio contra o Z4

Santos supera reservas do São Paulo e ganha respiro na luta contra o rebaixamento

Cruzeiro vira sobre o Bragantino e aquece briga pelo título do Brasileiro

Cruzeiro vira sobre o Bragantino e tira Palmeiras da vice-liderança

Sport x Corinthians termina com confusão entre atletas e dois expulsos

Reforço e Neymar acompanham clássico entre Santos e São Paulo dos camarotes da Vila