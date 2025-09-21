Verstappen vence o GP do Azerbaijão de ponta a ponta e volta à briga pela taça; Bortoleto é 11º
Max Verstappen dominou uma prova tranquila e sem bandeiras vermelhas, contrariando as expectativas, e venceu sem sustos o GP do Azerbaijão, neste domingo, no circuito de rua de Baku. O segundo triunfo seguido do piloto da Red Bull o colocou de volta à briga pelo título do Mundial de Pilotos, com 255 pontos, aproximando-se dos pilotos da McLaren.
O resultado também adiou o bicampeonato do Mundial de Construtores à McLaren - seria o título mais antecipado na história da Fórmula 1 - e pouco contribuiu para Lando Norris ameaçar a liderança de Oscar Piastri na briga pelo Mundial de Pilotos: a diferença caiu de 31 para 25 pontos (324 a 299).
Após largar em 13º no grid em uma pista difícil para a Sauber, mais sensível às condições meteorológicas do que as outras equipes, Gabriel Bortoleto terminou em 12º - herdou o 11º lugar com a punição a Alexander Albon. Com uma atuação consistente, o brasileiro fez várias ultrapassagens durante a corrida, mas desta vez não conseguiu alcançar a zona de pontuação.
Apesar da previsão de uma primeira volta caótica, a corrida começou limpa, exceto pela batida de Piastri - que passou reto na curva 6, repetindo o erro de sábado - no muro, o que provocou a bandeira amarela e a entrada do safety car na pista. Na relargada, na 5ª das 51 voltas previstas, o pole position Verstappen manteve a liderança, seguido por Sainz e Lawson.
Gabriel Bortoleto, que havia largado em 13º, ganhou um posto com o abandono de Piastri e, no oitavo giro, ultrapassou Alonso, ocupando a 11ª posição, próximo da zona de pontuação, mas distante de Hadjar, que vinha 2s4 à sua frente após ser superado por Hamilton. Russell também deixou Tsunoda para trás na briga pelo quinto lugar.
Após 20 voltas, Verstappen fazia uma prova sem sustos na liderança, 5s8 à frente da Williams de Sainz, que, por sua vez, tinha 5s4 de vantagem sobre a Racing Bulls de Lawson. Com o início das paradas nos boxes para troca de pneus, Bortoleto herdou o oitavo posto, à frente de Antonelli, Lawson e Leclerc.
O brasileiro foi superado por Antonelli na 26º volta, antes de fazer seu pit stop e retornar em 16º lugar. O novato da Sauber passou a fazer uma prova de recuperação, ultrapassou Gasly, Albon, Ocon, Hülkenberg e Stroll e alcançou o 11º lugar. Tranquilo na ponta, Verstappen liderava com 14s0 de vantagem sobre Russell, que era seguido por Tsunoda, Norris e Hamilton - nenhum deles havia parado depois de 34 voltas.
Assim como na Itália, a McLaren falhou na troca de pneus de Norris, que voltou à pista em oitavo, entre os carros da Ferrari. Verstappen trocou os pneus a 10 voltas do fim, quando tinha 32s7 de vantagem sobre Russell, e não teve a ponta ameaçada, vencendo a corrida com tranquilidade, à frente de Russell e Sainz. Bortoleto ainda foi ultrapassado por Albon e terminou em 12º, mas ficou em 11º com a punição aplicada ao tailandês.
A próxima parada da Fórmula 1 será em Cingapura, de 3 a 5 de outubro, no circuito de rua de Marina Bay, a 18ª etapa da temporada. A prova, no domingo (5) acontecerá a partir das 9h (horário de Brasília).
Confira o resultado do GP do Azerbaijão de Fórmula 1:
1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h33min26s408
2º - George Russell (ING/Mercedes), a 14s609
3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 19s199
4º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 21s760
5º - Liam Lawson (NZL/RB), a 33s290
6º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 33s808
7º - Lando Norris (ING/McLaren), a 34s227
8º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 36s310
9º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 36s774
10º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 38s982
11º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 1min07s606
12º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 1min08s262
13º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1min12s870
14º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1min17s580
15º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1min18s707
16º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 1min20s237
17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min36s392
18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta
19º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta
Não completou a prova: Oscar Piastri (AUS/McLaren)