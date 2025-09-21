Verstappen vence Grande Prêmio do Azerbaijão e Piastri sofre acidente

BAKU (Reuters) - Max Verstappen, da Red Bull, conquistou neste domingo uma vitória dominante no Grande Prêmio do Azerbaijão, enquanto Oscar Piastri bateu na primeira volta e teve sua vantagem na Fórmula 1 sobre o companheiro de equipe da McLaren, Lando Norris, reduzida para 25 pontos.

A McLaren esperava garantir seu décimo título de construtores de Fórmula 1, e o segundo consecutivo, no domingo, mas agora deve esperar até Cingapura, em 5 de outubro, depois de seu fim de semana de menor pontuação na temporada.

George Russell terminou em segundo lugar para a Mercedes, que subiu para o segundo lugar e 333 pontos atrás da McLaren, com 346 ainda a serem conquistados, e Carlos Sainz em terceiro para o primeiro pódio da Williams desde 2021.

A vitória foi a segunda consecutiva de Verstappen e ele liderou todas as voltas, da pole à bandeirada, estabelecendo também a volta mais rápida para um "Grand Slam" que reavivou suas pequenas esperanças de título, com o atual campeão agora 69 pontos atrás de Piastri.

Ele recebeu a bandeira quadriculada com 14,609 segundos de vantagem sobre Russell, depois de estar com mais de 32 segundos de vantagem antes de fazer sua parada nos boxes.

"Acho que este fim de semana foi incrível para nós", disse Verstappen após sua 67ª vitória na carreira, a quarta da temporada e a segunda em Baku, depois de uma vitória em 2022. "Para nós, vencer aqui novamente é simplesmente fantástico.

A grande história aconteceu na primeira volta, quando Piastri avançou a largada e foi para o fundo do pelotão antes de bater no muro na curva cinco.

Os erros incaracterísticos acabaram com o recorde do australiano de ser o único piloto a pontuar em todas as corridas desta temporada e também frearam uma série de 34 corridas nos pontos.

"Certamente não foi o meu melhor momento", disse o piloto de 24 anos à Sky Sports. "Eu apenas antecipei demais a largada e, sim... um erro simples e bobo, na verdade."