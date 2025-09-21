Verstappen lidera do início ao fim e vence o GP do Azerbaijão de Fórmula 1; Bortoleto é o 11º
Na manhã deste domingo, o holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. No circuito de Baku, o piloto da Red Bull cruzou a linha de chegada na primeira posição, seguido por George Russel (Mercedes) e Carlos Sainz (Williams).
Essa foi a segunda vitória seguida da Verstappen e a quarta na temporada. O tetracampeão segue na 3ª posição no campeonato de pilotos.
O australiano Oscar Piastri, líder do Mundial, bateu logo na primeira volta. Com isso, a McLaren perdeu a chance de garantir o título de construtores com sete corridas de antecedência.
Pilotando pela Sauber, o brasileiro Gabriel Bortoleto largou na 13ª colocação e terminou a corrida uma posição acima, fora da zona de pontuação.
A corrida
Oscar Piastri teve um problema na largada e caiu para a última posição. Ao tentar ultrapassar Esteban Ocon, o piloto da McLaren bateu no muro e abandonou a corrida logo na primeira volta.
Na pole, Max Verstappen (Red Bull) fez uma boa largada, manteve a ponta e chegou a abrir sete segundos de vantagem sobre Carlos Sainz (Williams).
Na 17ª volta, Alex Albon bateu em Franco Colapinto. O argentino da Alpine caiu para a 19ª colocação, enquanto o piloto da Williams tomou uma punição de dez segundos. Depois das paradas de Sainz e Lawson, George Russel (Mercedes) e Yuki Tsunoda (Red Bull) assumiram a segunda e a terceira posição, respectivamente.
Líder de ponta a ponta, Max Verstappen venceu com tranquilidade e cruzou a linha de chegada com mais de 14 segundos de vantagem sobre o segundo colocado, George Russel. Por fim, Carlos Sainz ultrapassou Tsunoda e completou o pódio.
Bortoleto terminou a corrida na 12ª colocação, mas, com a punição de Albon, subiu uma posição.