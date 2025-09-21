Transmissão ao vivo do GP do Azerbaijão de F1 2025: veja onde assistir
O GP do Azerbaijão de Fórmula 1, no Circuito Urbano de Baku, tem largada programada para a manhã de hoje, às 8h (de Brasília).
Onde assistir? Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).
Oscar Piastri, da McLaren, ocupa a liderança com 324 pontos. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, aparece logo atrás, em segundo lugar, somando 293 pontos. Max Verstappen, da Red Bull, completa o pódio da classificação com 230.
No Mundial de Construtores, a McLaren mantém ampla vantagem na ponta da tabela. A equipe soma 617 pontos, enquanto a Ferrari é a vice-líder com 280. A Mercedes aparece na terceira posição, com 260 pontos.
GP do Azerbaijão -- Fórmula 1 2025
- Data e hora: 21 de setembro, às 8h (de Brasília)
- Local: Circuito Urbano de Baku, em Bacu (AZE)
- Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming --sujeito às condições da plataforma)