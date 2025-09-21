Topo

Transmissão ao vivo do GP do Azerbaijão de F1 2025: veja onde assistir

Oscar Piastri durante a classifiação do GP da Hungria Imagem: Marton Monus/REUTERS
21/09/2025 06h30

O GP do Azerbaijão de Fórmula 1, no Circuito Urbano de Baku, tem largada programada para a manhã de hoje, às 8h (de Brasília).

Onde assistir? Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Oscar Piastri, da McLaren, ocupa a liderança com 324 pontos. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, aparece logo atrás, em segundo lugar, somando 293 pontos. Max Verstappen, da Red Bull, completa o pódio da classificação com 230.

No Mundial de Construtores, a McLaren mantém ampla vantagem na ponta da tabela. A equipe soma 617 pontos, enquanto a Ferrari é a vice-líder com 280. A Mercedes aparece na terceira posição, com 260 pontos.

GP do Azerbaijão -- Fórmula 1 2025

  • Data e hora: 21 de setembro, às 8h (de Brasília)
  • Local: Circuito Urbano de Baku, em Bacu (AZE)
  • Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming --sujeito às condições da plataforma)

