Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Sport x Corinthians pelo Brasileirão: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 16h00

Sport e Corinthians medem forças hoje na tarde de hoje, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido pela Globo (TV aberta —para São Paulo e Pernambuco) e Premiere (pay-per-view).

O Sport ainda não conseguiu vencer como mandante no Brasileirão e ocupa a última colocação da tabela. No duelo mais recente, a equipe pernambucana empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Relacionadas

Justiça autoriza quebra do sigilo dos cartões corporativos do Corinthians

Corinthians readmite fisioterapeuta após onda de lesões e lobby de atletas

Ronaldo vê SAF como saída para o Corinthians, mas recua sobre investimento

Do outro lado, o Corinthians embalou fora de casa, com duas vitórias nas últimas duas partidas. A mais recente foi diante do Fluminense, no Maracanã, quando o time de Dorival Júnior venceu por 1 a 0.

Sport x Corinthians -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --para São Paulo e Pernambuco) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Arteta exalta atuação do Arsenal no empate com o City

Transmissão ao vivo de Flamengo x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Internacional x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Sport x Corinthians pelo Brasileirão: veja onde assistir

Guardiola reconhece desgaste do City diante do Arsenal

Leclerc ironiza Hamilton após jogo de equipe no Azerbaijão e amplia crise na Ferrari

Chinês repete 'bolha de ar' e leva ouro no Mundial de natação paralímpica

Alex Poatan revela peso atual antes de revanche contra Ankalaev no UFC 320

João Fonseca fica fora da rodada final da Laver Cup; brasileiros criticam

Atletismo: Americano vence 5.000m e diz que se sentiu 'roubado' no Mundial

Palmeiras se reapresenta após goleada e inicia preparação para decisão com River Plate