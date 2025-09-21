Transmissão ao vivo de Sport x Corinthians pelo Brasileirão: veja onde assistir
Sport e Corinthians medem forças hoje na tarde de hoje, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O duelo será transmitido pela Globo (TV aberta —para São Paulo e Pernambuco) e Premiere (pay-per-view).
O Sport ainda não conseguiu vencer como mandante no Brasileirão e ocupa a última colocação da tabela. No duelo mais recente, a equipe pernambucana empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.
Do outro lado, o Corinthians embalou fora de casa, com duas vitórias nas últimas duas partidas. A mais recente foi diante do Fluminense, no Maracanã, quando o time de Dorival Júnior venceu por 1 a 0.
Sport x Corinthians -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
- Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
- Transmissão: Globo (TV aberta --para São Paulo e Pernambuco) e Premiere (pay-per-view)