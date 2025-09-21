Topo

Transmissão ao vivo de São Paulo x Bragantino pelo Paulistão Feminino: onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 09h30

São Paulo e Red Bull Bragantino entram em campo hoje, às 11h (de Brasília), no Marcelo Portugal Gouvêa, em São Paulo, pela 9ª rodada do Paulistão Feminino.

Onde assistir? Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e no canal do UOL Esporte no YouTube transmitem a partida. A narração será de Vivi Falconi e comentários de Milly Lacombe e Renan Teixeira.

O São Paulo não vence há dois jogos e quer retomar o caminho das vitórias. O Tricolor vem de um empate em 2 a 2 no clássico contra o Santos.

Já o Red Bull Bragantino não faz grande campanha e venceu apenas duas das sete partidas disputadas pela equipe. O Massa Bruta perdeu para o Corinthians por 3 a 2 na rodada passada.

São Paulo x Bragantino -- Paulistão Feminino

  • Data e hora: 21 de setembro, às 11h (de Brasília)
  • Local: Marcelo Portugal Gouvêa, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e no canal do UOL Esporte no YouTube

