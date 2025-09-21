Topo

Transmissão ao vivo de Santos x São Paulo pelo Brasileirão: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 19h00

Santos e São Paulo medem forças na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O clássico paulista será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Sem vencer há quatro rodadas, o Santos busca a reabilitação no campeonato. No último jogo, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda ficou no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, fora de casa.

O São Paulo chega embalado após conquistar três vitórias nos últimos cinco jogos do Brasileirão. O time de Hernán Crespo derrotou o Botafogo por 1 a 0 na rodada passada e mira a parte de cima da tabela em busca de vaga no G6.

Santos x São Paulo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 21 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

