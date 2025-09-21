Transmissão ao vivo de Mirassol x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir
Mirassol e Juventude entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).
O Mirassol vem de uma série de cinco jogos de invencibilidade e quer se consolidar no G4. O Leão Caipira vem de um bom empate contra o Botafogo fora de casa, em jogo que chegou a estar perdendo por 3 a 0.
Já o Juventude tenta se recuperar da derrota sofrida em casa na rodada passada. O Jaconero enfrentou o líder Flamengo e acabou superado por 2 a 0.
Mirassol x Juventude -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 21 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)