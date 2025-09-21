Transmissão ao vivo de Internacional x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir
Internacional e Grêmio medem forças hoje, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? Globo (TV aberta —para o Rio Grande do Sul) e Premiere (pay-per-view) transmitem o clássico gaúcho.
Gre-Nal 448 é decisivo para os clubes. Inter e Grêmio buscam melhorar o rendimento no nacional.
O Inter perdeu três dos últimos quatro confrontos pelo Brasileirão. O Colorado vem de uma goleada por 4 a 1 sofrida diante do Palmeiras, no Allianz Parque.
O Grêmio venceu apenas um dos últimos cinco compromissos. O Tricolor recebeu o Mirassol na rodada passada e foi superado por 1 a 0.
Internacional x Grêmio -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
- Transmissão: Globo (TV aberta --para o Rio Grande do Sul) e Premiere (pay-per-view)