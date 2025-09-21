Topo

Transmissão ao vivo de Internacional x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir

Mano Menezes comanda o Grêmio Imagem: Maxi Franzoi/AGIF
21/09/2025 16h00

Internacional e Grêmio medem forças hoje, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta —para o Rio Grande do Sul) e Premiere (pay-per-view) transmitem o clássico gaúcho.

Gre-Nal 448 é decisivo para os clubes. Inter e Grêmio buscam melhorar o rendimento no nacional.

O Inter perdeu três dos últimos quatro confrontos pelo Brasileirão. O Colorado vem de uma goleada por 4 a 1 sofrida diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

O Grêmio venceu apenas um dos últimos cinco compromissos. O Tricolor recebeu o Mirassol na rodada passada e foi superado por 1 a 0.

Internacional x Grêmio -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --para o Rio Grande do Sul) e Premiere (pay-per-view)

