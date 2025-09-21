Topo

Transmissão ao vivo de Flamengo x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 16h00

Flamengo e Vasco fazem o clássico carioca hoje, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Globo (TV aberta —exceto para RS, SP e PE), Ge TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O Flamengo ocupa a liderança da competição e chega embalado por quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Na rodada anterior, o Rubro-Negro superou o Juventude por 2 a 0 atuando fora de casa.

Do outro lado, o Vasco tenta reagir após o empate amargo contra o Ceará. O Cruz-Maltino deixou escapar a vitória em São Januário ao sofrer o gol de igualdade no fim da partida.

Flamengo x Vasco -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --exceto para RS, SP e PE), Ge TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

