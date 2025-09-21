Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Cruzeiro x RB Bragantino pelo Brasileirão: veja onde assistir

Gabigol comemora gol do Cruzeiro sobre o Bahia em jogo do Brasileirão - Jhony Pinho/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 19h00

Cruzeiro e Red Bull Bragantino medem forças na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro chega embalado por três vitórias seguidas no Brasileirão. No jogo mais recente, a Raposa superou o Bahia por 2 a 1.

Já o Bragantino tenta reagir após deixar escapar uma vitória em casa. O Massa Bruta vencia o Sport até os minutos finais, mas acabou cedendo o empate em 1 a 1.

Cruzeiro x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 21 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

