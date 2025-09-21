Transmissão ao vivo de Barcelona x Getafe pelo Espanhol: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Barcelona e Getafe medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no estádio Johan Cruyff, em Barcelona, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Invicto, o Barcelona soma três vitórias em quatro partidas. Na rodada passada, o time de Hansi Flick atropelou o Valencia por 6 a 0.

O bom momento também se estende à Champions League. O Barça estreou com vitória fora de casa sobre o Newcastle por 2 a 1.

O Getafe também venceu três de quatro jogos no torneio, mas sofreu um tropeço na 3ª rodada. No último compromisso, superou o Oviedo por 2 a 0.

Barcelona x Getafe -- Campeonato Espanhol