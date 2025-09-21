Topo

Transmissão ao vivo de Arsenal x Manchester City pelo Inglês: veja onde assistir

Gabriel Martinelli, do Arsenal, comemora gol marcado - REUTERS/Albert Gea
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 11h00

Arsenal e Manchester City entram em campo hoje, às 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Arsenal começou bem a Premier League, com três vitórias nas quatro primeiras rodadas. No último compromisso, os Gunners superaram o Nottingham Forest por 3 a 0.

O Manchester City também chega embalado após um clássico de peso. O time comandado por Pep Guardiola venceu o rival Manchester United por 3 a 0 na rodada passada.

Arsenal x Manchester City -- Campeonato Inglês

  • Data e hora: 21 de setembro, às 12h30 (de Brasília)
  • Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

