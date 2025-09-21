Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de América-MG x Coritiba pela Série B: veja onde assistir

Sebastián Gómez celebra gol do Coritiba sobre o Athletico-PR - JP Pacheco / Coritiba
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 14h30

América-MG e Coritiba medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma), Kwai (aplicativo) e SportyNet (streaming) transmitem o jogo ao vivo.

O América segue na zona de rebaixamento e tenta reagir após duas igualdades consecutivas. Na rodada passada, o Coelho não saiu do 0 a 0 diante do lanterna Paysandu.

O Coritiba aparece no topo da tabela e busca mais um triunfo para seguir firme na liderança da Série B. O Coxa vem de um duelo direto contra o vice-líder Goiás, que terminou empatado em 0 a 0.

América-MG x Coritiba -- Série B do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 21 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma), Kwai (aplicativo) e SportyNet (streaming)

