Sport x Corinthians termina com confusão entre atletas e dois expulsos

Na tarde deste domingo, pela 24ª rodada do Brasileirão, o Corinthians visitou o Sport na Ilha do Retiro e foi superado por 1 a 0. Pouco antes do apito final, jogadores de ambas as equipes se envolveram em uma confusão que resultou em dois cartões amarelos e duas expulsões.

O incidente aconteceu aos 48 minutos do segundo tempo, logo após uma breve paralisação devido ao uso de sinalizadores pela torcida corintiana. Ao buscar a bola fora de campo para uma cobrança rápida de lateral, o defensor Matheus Bidu trombou com o atacante Derick Lacerda, do Sport.

Os dois se empurraram, e a situação se agravou quando outros atletas se envolveram. Após a confusão ser controlada, Bidu e Lacerda receberam cartões amarelos, e um membro de cada comissão técnica foi expulso.

Com a derrota, o Corinthians permanece com 29 pontos, na 10ª colocação, e perdeu a invencibilidade de cinco jogos (quatro vitórias e um empate). Uma vitória teria igualado a maior sequência sem derrotas do time sob o comando de Dorival Júnior.

O Sport, por sua vez, soma 14 pontos e segue na lanterna, em 20º lugar. O triunfo representou apenas a segunda vitória do time comandado por Daniel Paulista em 22 partidas e a primeira como mandante. O Leão da Ilha não vencia há quatro jogos (duas derrotas e dois empates).