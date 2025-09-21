Sport x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
Sport e Corinthians entram em campo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta —para São Paulo e Pernambuco) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
Lanterna da competição, o Sport ainda busca a primeira vitória jogando em casa no Brasileirão. O Leão vem de um empate em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, jogando em Bragança Paulista.
O Corinthians venceu duas das últimas três partidas, com as duas vitórias sendo fora de casa. Na rodada passada, a equipe de Dorival Júnior visitou o Fluminense e venceu por 1 a 0.
Sport x Corinthians -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
- Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
- Transmissão: Globo (TV aberta --para São Paulo e Pernambuco) e Premiere (pay-per-view)