Sport supera gols anulados, bate o Corinthians e vence 1ª como mandante

Neste domingo, o Sport venceu o Corinthians, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pela 24º rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da partida foi anotado por Matheusinho. Com o triunfo, o Sport mantém tabu e não perde para o Timão em seu estádio desde 2016.

Esta é a primeira vitória do Sport em casa no Brasileirão. Antes, o Leão havia vencido apenas o Grêmio, no Sul.

Com o resultado, o Sport segue na lanterna, com 14 pontos. O primeiro time fora do Z4 é o Santos, com 23.

Já o Corinthians fica com 29 pontos, em 10º lugar, e não consegue se aproximar do G6.

As equipes voltam a campo pela próxima rodada do Brasileirão. O Sport visita o Fortaleza, no próximo sábado, enquanto o Timão recebe o Flamengo, no domingo que vem.

Gols anulados não desanimaram o Leão

O Sport começou a partida melhor, tendo mais atitude e criando as primeiras chances. Logo aos dez minutos, Zé Lucas balançou a rede para os mandantes e ia marcando seu primeiro tento como profissional.

O gol, no entanto, foi anulado por impedimento de Luan Cândido, que participou do lance e estava em posição irregulgar. Embora o impedimento não seja algo que o juíz precise ir ao VAR para checar, Sávio Pereira Sampaio precisou ir ao visor para analisar se o lateral do Sport teve interferência no lance. O árbitro ainda chamou um dos bandeirinhas para ajudá-lo.

O primeiro gol anulado não parou o Leão, que teve marcou novamente, mas també em posição irregular. Derik foi lançado em profundidade e marcou, porém estava adiantado - a anulação não precisou de checagem do VAR desta vez.

O Corinthians melhorou na reta final do primeiro tempo e parecia que voltaria melhor na segunda etapa. No entanto, o Leão abriu o placar logo no início, com Matheusinho, dessa vez sem risco de impedimento no lance.

O Timão, que teve bons lances e chegou a mandar bola na trave no primeiro tempo, não conseguiu uma grande chance na etapa complementar e saiu derrotado para o lanterna.

Lances importantes

Desvio perigoso! O Sport teve a primeira chegada do jogos. Aos oito minutos, Matheusinho conduziu e bateu de fora da área. A bola desviou em André Ramalho e deixou Hugo Souza vendido no lance, mas foi para fora.

Anulado por impedimento! O Sport balançou as redes aos dez minutos. Matheusinho cruzou na área, Derik desviou e a bola sobrou para Zé Lucas marcar. O VAR, no entanto, viu impedimento de Luan Cândido, que tentou subir para cabecear. O árbitro analisou o lance junto ao bandeirinha e considerou que o lateral do Sport participou da jogada, anulando o gol.

Na trave! O primeiro lance de perigo do Corinthians foi apenas aos 31. Zé Lucas deu passe no pé de Breno Bidon, que bateu da meia-lua e carimbou a trave de Gabriel.

Vitinho tentou com força! Aos 38, Vitinho recebeu de Bidon, entrou na área e chutou forte de esquerda. O arremate foi em cima do goleiro Gabriel, que espalmou. Na sobra, Matheus Bidu tentou acrobacia e isolou.

Mais um impedido! Logo depois, Matheusinho deu passe em profundidade para Derik, que ficou cara a cara com Hugo Souza e marcou. O atacante, no entanto, estava avançado, e o Sport teve mais um gol anulado.

Tirou tinta! O Timão respondeu com José Martínez, que recebeu de Yuri Alberto e mandou uma bomba. O arremate passou à direita do gol do Sport.

1x0. Aos três minutos da segunda etapa, Zé Lucas conduziu pelo campo de ataque e tentou chute, que desviou na marcação do Corinthians. A bola sobrou para Matheusinho, que driblou dois dentro da área e bateu alto para superar Hugo Souza.

Timão responde! Breno Bidon recebeu na intermediária, cortou a marcação e chutou rasteiro, à esquerda do gol do Sport.

Hugo cresceu! O Sport saiu em contra-ataque com Léo Pereira, que correu quase o campo todo e deixou Matheusinho cara a cara com Hugo. O atacante tentou por cobertura, mas o goleiro do Timão cresceu no lance e evitou o segundo do Sport.

Empurra-empurra. Nos acréscimos, Matheus Bidu empurrou Derik na lateral, fora de campo. Outros jogadores de Sport e Corinthians chegaram, causando confusão na beira do campo. Após os ânimos se acalmarem, os dois que iniciaram o tumulto foram amarelados.

Ficha técnica

Sport 1 x 0 Corinthians

Campeonato Brasileiro - 24ª rodada

Data: 21/09/2025 (domingo)

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Gol: Matheusinho, aos 3' do 2º tempo (SPO)

Amarelos: Gabriel, Ramon, Zé Lucas, Matheusinho, Barletta e Derik (SPO); Matheus Bidu (COR)

Sport: Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas (Lucas Kal), Hyoran (Atencio) e Matheusinho (Barletta); Léo Pereira (Igor Cariús) e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri (Raniele); Matheuzinho (Hugo), José Martínez (Talles Magno), Maycon (Dieguinho), Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.