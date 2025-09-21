Spaten Fight Night: Aniversariante, Popó recebe bolo surpresa em treino aberto no Rio de Janeiro

Na tarde deste domingo (21), no Centro do Rio de Janeiro, foi realizado um treino aberto para promover a segunda edição do Spaten Fight Night. E a cerimônia que contou com a presença dos oito lutadores envolvidos no card teve até mesmo uma quebra de protocolo, mas por um motivo nobre. Um dos protagonistas da luta principal, Acelino 'Popó' Freitas foi homenageado pelo seu aniversário.

Completando 50 anos de idade uma semana antes de medir forças contra Wanderlei Silva em São Paulo, Popó foi surpreendido pela equipe de produção do evento. Enquanto aquecia e se preparava no treino aberto, no alto do edifício Ventura Corporate Towers, o pugilista teve sua atividade interrompida com a chegada do bolo em cima do palco.

Sorridente, Popó recebeu o bolo surpresa em bom espírito. Com 50 anos recém-completados, o pugilista baiano relembrou parte de sua trajetória na nobre arte, modalidade em que construiu um vitorioso cartel de 41 triunfos e somente duas derrotas. Com membros da organização comandando a homenagem, Acelino ainda recebeu um canto de feliz aniversário de todos presentes no treino aberto.

Presenças ilustres

Além dos protagonistas do show, Wanderlei Silva e Popó e os demais lutadores escalados para o Spaten Fight Night 2, a cerimônia de treino aberto do evento contou com presenças ilustres. Multicampeã de jiu-jitsu, Kyra Gracie comandou a festa como uma das apresentadoras. Já no ramo do entretenimento, os atores Rodrigo Lombardi e João Vicente também marcaram presença - com o último, inclusive, sendo responsável por entregar o bolo de aniversário de 50 anos para Popó.

