Sem Memphis e com Yuri Alberto, Corinthians enfrenta o Sport no Recife pelo Brasileirão

O Corinthians enfrenta o Sport, neste domingo, às 17h30, na Ilha do Retiro, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida deve marcar o retorno de Yuri Alberto ao time titular, enquanto o atacante holandês Memphis Depay continua fora para tratar um edema na coxa direita.

Completamente recuperado de cirurgia de hérnia inguinal, Yuri Alberto ainda não foi titular desde que voltou a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. O camisa 9 foi reserva na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil, e também começou no banco no triunfo por 1 a 0 diante do Fluminense. A chance ocorre após Gui Negão, jovem de 18 anos que vem se destacando entre os profissionais, dar conta do recado com gols e assistências.

A tendência é que Yuri Alberto faça dupla de ataque com Vitinho, enquanto Breno Bidon e o lateral Matheus Bidu, deslocado para o meio-campo, fiquem na incumbência de armar o time. Dorival não conta com o meia Rodrigo Garro, que foi diagnosticado com uma lesão importante na panturrilha direita e não deve voltar rapidamente. Em contrapartida, o volante José Martínez está recuperado de contusão e volta à equipe.

A vitória no Maracanã sobre o Fluminense fez o Corinthians subir três posições na tabela de classificação. Apesar de ter a chance de conquistar uma vaga na Libertadores se vencer a Copa do Brasil, o time alvinegro tenta se recuperar do início irregular no Brasileirão para findar de vez qualquer chance de Z-4 e, quem sabe, ir buscar a classificação pelo campeonato nacional. As semifinais e finais do mata-mata nacional ocorrem apenas em dezembro, após o fim do Brasileiro.

"Poderíamos já ter tido alguns pontos a mais por aquilo que nós produzimos em muitos jogos, mas não aconteceram. De repente, nós estamos começando a encontrar um caminho com um pouco mais de confiança e aguardando a volta de todos os jogadores para que nós tenhamos o nosso elenco completo", comentou Dorival após a vitória sobre o Fluminense.

O Corinthians está na nona posição com 29 pontos, a sete do Bahia (36), time que abre o G-6. Na parte de baixo da tabela, o Sport não amarga a lanterna com apenas 11 pontos conquistados em uma das piores campanhas da história no atual formato do Brasileirão. A equipe pernambucana venceu somente um jogo em todo o campeonato e praticamente não tem mais chances de escapar do rebaixamento.

Para tentar levar a melhor sobre o Corinthians, o Sport quer fazer valer o mando de campo. Os paulistas venceram apenas dois dos últimos dez jogos na Ilha do Retiro. O último triunfo do time alvinegro em Recife aconteceu em 2016, pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

SPORT X CORINTHIANS

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Menezes, Victor Hugo; Rivera, Matheuzinho, Lucas; Chrystian Barletta, Léo Pereira, Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

CORINTHIANS - Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho (Hugo), Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio.

HORÁRIO - 17h30.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).