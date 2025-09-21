São Paulo x Bragantino pelo Paulistão feminino: onde assistir, prováveis escalações e mais informações

Pela nona rodada do Campeonato Paulista feminino, o São Paulo recebe o Red Bull Bragantino, no CFA Laudo Natel, em Cotia, a partir das 11h (de Brasília).

Os torcedores podem assistir ao jogo de forma gratuita no estádio são-paulino comprando ingresso por meio deste link.

Onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo do Youtube de UOL Esporte, UOL Play e Canal UOL.

Como chegam as equipes?

O São Paulo chega para o confronto embalado pela vitória sobre o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, resultado que garantiu a classificação às quartas e trouxe confiança após um período de instabilidade.

Eliminado nas semifinais do Brasileirão Feminino pelo Corinthians, o Tricolor agora concentra suas forças no Paulistão, onde busca retomar o bom desempenho e ganhar posições na tabela. Depois de duas semanas sem compromissos pelo estadual, a equipe comandada por Thiago Viana vê o duelo como oportunidade para confirmar a recuperação e espantar a má fase.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, encara o jogo como fundamental para sua campanha no Paulistão Feminino. Ocupando a sexta posição, o Massa Bruta sabe da importância de vencer um rival direto para seguir vivo na briga por uma vaga entre os classificados. Apesar das oscilações apresentadas ao longo da primeira fase, a equipe de Bragança Paulista aposta na força coletiva e na motivação para surpreender o São Paulo e iniciar uma reação no estadual.

Retrospecto

Ao todo, São Paulo e Red Bull Bragantino já se enfrentaram 11 vezes em competições oficiais, com ampla vantagem tricolor: sete vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. No Morumbi, o domínio é ainda maior, com 5 vitórias do São Paulo e 1 empate em 6 partidas. Já em Bragança Paulista, o equilíbrio aparece, com 2 triunfos para cada lado e 1 empate nos 5 jogos disputados.

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil; Isabelle Guimarães, Aline Milene, Camilinha e Bia Menezes; Duda Serrana, Millene e Gi Crivelari



Técnico: Thiago Viana

Red Bull Bragantino: Thalya; Carol Tavares, Débora, Géssica, Ilana Mendonça; Pâmela Santos, Brenda Pinheiro, Ana Carla, Tamires; Thayslane e Catalina Ongaro



Técnico: Humberto Simão