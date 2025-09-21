São Paulo x Bragantino: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão Feminino

Colaboração para o UOL, em São Paulo

São Paulo e Red Bull Bragantino medem forças hoje, às 11h (de Brasília), no Marcelo Portugal Gouvêa, em São Paulo, pela 9ª rodada do Paulistão Feminino.

Onde assistir? Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e no canal do UOL Esporte no YouTube transmitem a partida. A narração será de Vivi Falconi e comentários de Milly Lacombe e Renan Teixeira.

O Tricolor não vence há dois jogos e quer retomar o caminho das vitórias. O São Paulo vem de um empate em 2 a 2 com o Santos.

O Bragantino venceu apenas duas das sete partidas disputadas. O Massa Bruta perdeu para o Corinthians por 3 a 2 na rodada passada.

São Paulo x Bragantino -- Paulistão Feminino