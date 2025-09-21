Topo

Esporte

São Paulo x Bragantino: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão Feminino

Serrana em ação durante jogo entre Santos e São Paulo no Paulistão Feminino Imagem: Rafael Assunção/Ag. Paulistão
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 05h30

São Paulo e Red Bull Bragantino medem forças hoje, às 11h (de Brasília), no Marcelo Portugal Gouvêa, em São Paulo, pela 9ª rodada do Paulistão Feminino.

Onde assistir? Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e no canal do UOL Esporte no YouTube transmitem a partida. A narração será de Vivi Falconi e comentários de Milly Lacombe e Renan Teixeira.

O Tricolor não vence há dois jogos e quer retomar o caminho das vitórias. O São Paulo vem de um empate em 2 a 2 com o Santos.

O Bragantino venceu apenas duas das sete partidas disputadas. O Massa Bruta perdeu para o Corinthians por 3 a 2 na rodada passada.

São Paulo x Bragantino -- Paulistão Feminino

  • Data e hora: 21 de setembro, às 11h (de Brasília)
  • Local: Marcelo Portugal Gouvêa, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e no canal do UOL Esporte no YouTube

