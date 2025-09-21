São Paulo e Bragantino empatam em duelo de golaços no Paulistão Feminino

Dois golaços, um para cada lado, e São Paulo e Bragantino ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo (21) em Cotia, em jogo válido pela 9ª rodada do Paulistão Feminino. O jogo teve transmissão do Canal UOL, UOL Play e UOL Esporte no YouTube.

Os dois gols saíram um na sequência do outro: Brenda Pinheiro marcou para o Bragantino, e Taty Senna fez o gol do São Paulo no minuto seguinte.

O resultado mantém as Soberanas na quarta posição, com 14 pontos, dentro da zona de classificação para a fase de mata-mata. Já as Bragantinas vão a 9 pontos, na sétima posição, cinco atrás do próprio São Paulo, primeiro time dentro do G4.

As equipes voltam a campo só na próxima semana: o São Paulo recebe o Palmeiras, no próximo domingo (28), enquanto o Bragantino recebe o Realidade Jovem, na segunda-feira (29), ambos novamente pelo Paulistão Feminino.

Calor e golaços em Cotia

O jogo começou às 11h, com os termômetros alcançando os 30°C em Cotia. A partida teve parada para hidratação nos dois tempos.

O calor não impediu as jogadoras de São Paulo e Bragantino de fazerem um duelo equilibrado, com direito a um golaço para cada lado, um na sequência do outro.

O Bragantino abriu o placar com Brenda Pinheiro, que acertou um belo chute rasteiro da entrada da área. No lance seguinte, o São Paulo empatou com uma pancada de Taty Senna no ângulo , sem deixar a bola cair.

Gols e lances importantes

Primeiro lance de perigo. Chegada do Bragantino, Carol Tavares cobrou falta em direção à grande área. A bola quicou no gramado e obrigou Carlinha a trabalhar, boa defesa no reflexo.

Gol do Bragantino. Era o Bragantino quem dominava e chegava com mais perigo, até abrir o placar com um belo gol de Brenda Pinheiro. A volante ajeitou e chutou rasteiro de longe, sem chances para Carlinha.

Golaço de empate do São Paulo. Nem um minuto depois de sofrer o gol, o São Paulo empatou com um golaço. Taty Senna ajeitou no peito e emendou sem deixar a bola cair, da entrada da área, mandando a bola no ângulo.

No travessão! Após cobrança de escanteio aberta pela direita, Crivelari recebeu livre e finalizou de primeira. A bola raspou a trave superior de Thalya, assustando as Bragantinas.

Quase a virada do São Paulo. Jé Soares cobrou falta em direção à grande área. Thalya defendeu no primeiro lance, e Anny cabeceou para fora, com perigo à esquerda do gol.

Subiu a bandeira. Bia Menezes cobrou falta na área e Anny desviou de leve para o gol, mas o bandeirinha assinalo posição irregular da zagueira tricolor. Gol da virada anulado em Cotia.

Defendeu, Thalya! Camilinha arrancou pelo meio e chutou de fora da área, a goleira bragantina foi buscar e fez defesa fundamental para sacramentar o resultado.

Ficha técnica: São Paulo 1 x 1 Bragantino

Competição: 9ª rodada do Paulistão Feminino 2025

Local: Estádio Marcelo Portugal Gouvêa, Cotia, SP

Data e hora: domingo, 21 de setembro de 2025, às 11h (de Brasília)

Árbitra: Adeli Mara Monteiro

Assistentes: Ricardo Pavanelli Lanutto e Eduarda Gomide Rubio

Gols: Brenda Pinheiro (34' 1ºT) (RBB); Taty Senna (35' 1ºT) (SAO)

Amarelos: Ana Beatriz, Bia Menezes (SPO); Débora, Carol Tavares (RBB)

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan (Camilinha), Anny, Carol Gil (Kaká) e Jé Soares (Bia Menezes); Karla Alves (Aline), Robinha e Taty Senna (Ana Beatriz); Day (Duda Serrana), Vitorinha e Crivelari (Nathane).

Red Bull Bragantino: Thalya; Tamires, Débora (Géssica), Ilana e Carol Tavares (Catarina); Brenda Pinheiro (Vivian), Ana Carla (Karol Bermudez) e Laura Valverde (Isabella Rangel); Dos Santos, Thayslane (Gaby Santos) e Martina del Trecco (Lelê).