Santos x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Santos e São Paulo entram em campo na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Santos não vence há quatro jogos e quer retomar o caminho das vitórias. Na rodada passada, o Peixe visitou o Atlético-MG e empatou em 1 a 1.

O São Paulo venceu três dos últimos cinco jogos e quer a vitória para seguir brigando por vaga no G6. O Tricolor vem de uma vitória por 1 a 0 contra o Botafogo no último compromisso pelo Brasileirão.

