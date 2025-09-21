Topo

Esporte

Santos x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/09/2025 05h30

Santos e São Paulo entram em campo na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Santos não vence há quatro jogos e quer retomar o caminho das vitórias. Na rodada passada, o Peixe visitou o Atlético-MG e empatou em 1 a 1.

Fabíola Andrade: 'Hoje, o Neymar é um jogador comum do futebol brasileiro'

São Paulo trabalha para ter Lucas e Oscar em decisão contra a LDU

'São Paulo está vivo' e busca virada que não consegue há 32 anos na Liberta

O São Paulo venceu três dos últimos cinco jogos e quer a vitória para seguir brigando por vaga no G6. O Tricolor vem de uma vitória por 1 a 0 contra o Botafogo no último compromisso pelo Brasileirão.

Santos x São Paulo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 21 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

