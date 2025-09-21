Santos martela, vence reservas do São Paulo e ganha alívio contra o Z4
O Santos martelou desde o início, venceu o time reserva do São Paulo por 1 a 0, na Vila Belmiro, e ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento ao término da 24ª rodada do Brasileirão.
Guilherme anotou o gol do jogo. O atacante foi às redes já na segunda etapa do duelo.
O Santos chegou aos 26 pontos, abriu quatro para o Vitória — primeiro time dentro do Z4 — e assumiu a 14ª posição na tabela. A distância antes de a bola rolar na Vila Belmiro era de apenas um ponto.
O São Paulo segue com 35, na sétima colocação, e perdeu a chance de entrar no G6. Caso vencesse, o Tricolor ultrapassaria o Bahia e terminaria a rodada na sexta posição.
O São Paulo volta a campo na quinta-feira, quando recebe a LDU, no Morumbis, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Santos só joga no próximo domingo, quando visita o Bragantino, às 18h30, pela 25ª rodada do Brasileirão.
Homem de confiança resolve
O Santos teve muito volume ofensivo durante o primeiro tempo, mas parou em um inspirado Young. O goleiro, cria da base do São Paulo, fez três defesas difíceis e evitou que o Peixe fosse para o intervalo vencendo.
O ritmo do Santos caiu no segundo tempo, o São Paulo deu indícios de melhora, mas o artilheiro apareceu. Quando o Tricolor parecia controlar mais o jogo depois da entrada de alguns titulares, uma jogada pela direita mudou as coisas. Entre reclamações da torcida e alguns aplausos, Guilherme levou a Vila ao êxtase ao completar cruzamento de Rollheiser em uma das poucas jogadas trabalhadas do time santista na etapa final.
Guilherme é homem de confiança de Juan Pablo Vojvoda. O laço entre eles foi criado durante a passagem do jogador pelo Fortaleza em 2023 e permanece até hoje, no Santos, onde o reencontro acontece.
O jogo foi o terceiro do camisa 11 sob o comando do argentino no Santos — todos como titular. Ele só não jogou contra o Bahia, quando não estava disponível. O gol amplia a vantagem do atacante na artilharia do time em 2025: agora são 14 gols.
Lances importantes e gols
Brazão vive susto idêntico. O goleiro do Santos saiu com tudo para abafar arrancada de Ferreirinha, se jogou no chão e travou a bola. O joelho do atacante bateu no lado esquerdo da testa do arqueiro, que ficou caído e foi atendido, mas seguiu no jogo. Na semana passada, o goleiro do Santos levou uma joelhada no mesmo lugar, mas de Igor Gomes, do Atlético-MG. Um galo se formou no local, ele foi substituído e entrou no protocolo de concussão.
Young salva o São Paulo. Lautaro Díaz fez jogada pela esquerda e tocou para o meio. Rollheiser finalizou de primeira, cruzado, mas Young voou no canto e espalmou de mão trocada.
Young salva duas seguidas! Guilherme invadiu a área do São Paulo em velocidade, puxou para a esquerda e bateu rente à trave direita do goleiro, que caiu rápido e espalmou para escanteio. Após a cobrança, Lautaro testou cruzado, mas o jovem voou para espalmar mais uma.
Guilherme põe o Santos na frente: 1 a 0. Rollheiser recebeu na ponta direita e cruzou em direção à segunda trave. Guilherme apareceu no meio da defesa do São Paulo e testou firme no contrapé de Young, que nada pôde fazer.
Brazão sai bem do gol. Rigoni foi lançado nas costas da defesa do Santos e invadiu a área pela esquerda. O atacante bateu cruzado, mas Brazão saiu com agilidade e fechou bem o ângulo para defender.
Luciano perde boa chance. Rigoni alçou bola na área, Tolói cabeceou com desvio, e a bola sobrou para Luciano no bico da pequena área. O camisa 10 dominou, mas bateu muito mal de esquerda e mandou para fora.
FICHA TÉCNICA
SANTOS 1 x 0 SÃO PAULO
Data e horário: 21 de setembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
Competição: 24ª rodada do Brasileirão
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Gols: Guilherme (15'/2°T)
Cartões amarelos: Rodriguinho, Luciano, Rigoni (SAO), Frías, Escobar, Gabriel Brazão (SAN)
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael e Victor Hugo (Barreal); Rollheiser (Thaciano), Guilherme (Rincón) e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Pablo Vojvoda
São Paulo: Young; Mailton, Rafael Tolói, Sabino e Wendell (Enzo Díaz); Luan (Marcos Antônio), Negrucci e Alisson; Ferreirinha (Luciano), Rodriguinho (Bobadilla) e Dinenno (Rigoni). Técnico: Hernan Crespo