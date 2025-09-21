Santos terá Rollheiser no lugar de Neymar, e Crespo escala São Paulo reserva; veja times

Topo

Santos e São Paulo estão definidos para o clássico deste domingo, marcado para as 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade no Peixe é Rollheiser, enquanto o Tricolor foi escalado com um time reserva.

Neymar fora

O técnico Juan Pablo Vojvoda não conta com Neymar, que sofreu uma lesão no treino da última quinta-feira. Sendo assim, o astro será substituído pelo meia argentino Benjamín Rollheiser. Além do camisa 10, Bontempo e Willian Arão seguem entregues ao DM, enquanto Zé Ivaldo e Igor Vinícius estão suspensos.

Em contrapartida, o zagueiro paraguaio Alexis Duarte, reforço da equipe para a sequência da temporada, fica à disposição no banco de reservas pela primeira vez.

Escalação do Santos

O Santos, portanto, vai a campo com: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Escalação do São Paulo

Do outro lado, Hernán Crespo decidiu levar a campo uma escalação reserva do São Paulo, pensando no jogo de volta contra a LDU, pelas quartas de final da Libertadores. Até mesmo o goleiro Rafael inicia no banco de reservas.

O meia Oscar e o atacante Lucas não foram relacionados. Eles estão sendo preparados para voltarem na partida decisiva de quinta-feira. Tapia, suspenso, fica de fora.

O Tricolor vai a campo com: Young; Rafael Tolói, Negrucci e Sabino; Maílton, Alisson, Luan, Rodriguinho e Wendell; Ferreirinha e Dinenno.

Como chegam as equipes?

O Santos tenta encerrar uma sequência de quatro rodadas sem vitória que deixou o time a um ponto da zona de rebaixamento. Além disso, busca o primeiro triunfo sob o comando de Vojvoda. Até aqui, foram dois empates com o novo treinador.

O São Paulo, por sua vez, está na parte de cima da tabela, ocupando o sétimo lugar, com 35 pontos, e vem de vitória diante do Botafogo pelo Brasileirão.

O time, no entanto, chega abalado pela derrota de 2 a 0 para a LDU, em Quito, pela ida das quartas da Libertadores. O resultado obrigou Crespo e poupar os titulares para tentar reverter o placar no Morumbis.

Arbitragem de Santos x São Paulo

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

  • VAR: Wagner Reway (SC)

