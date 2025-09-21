Topo

Esporte

Santos tenta melhorar aproveitamento em clássicos em 2025; veja números

21/09/2025 07h00

O Santos enfrenta o São Paulo neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O Peixe busca melhorar seu aproveitamento em clássicos em 2025.

Até o momento, a equipe disputou seis jogos deste porte, com uma vitória e cinco derrotas, além de sete gols marcados e 10 sofridos, resultando em um aproveitamento de 16,6%.

Esperança

O único triunfo do Santos foi justamente contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. O Peixe venceu 3 a 1, de virada, com dois gols de Guilherme e um de Gabriel Bontempo. Pelo lado do Tricolor, Lucas Moura marcou na Vila Belmiro.

No Brasileirão, porém, a equipe do Morumbi levou a melhor sobre o Peixe, vencendo por 2 a 1.

Guilherme comemora vitória sobre o São Paulo

Números amargos

O maior carrasco do Santos em 2025 é o Corinthians, que venceu os três clássicos disputados na Neo Química Arena.

Já o Palmeiras enfrentou o Peixe apenas uma vez no ano. O Verdão venceu por 2 a 1, com um gol nos minutos finais da partida na Vila Belmiro. O jogo do primeiro turno do Brasileirão foi adiado devido à participação do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA.

Santos em clássicos em 2025

  • Santos 1 x 2 Palmeiras - Paulistão

  • Santos 3 x 1 São Paulo - Paulistão

  • Corinthians 2 x 1 Santos - Paulistão

  • Corinthians 2 x 1 Santos - Paulistão

  • São Paulo 2 x 1 Santos - Brasileirão

  • Corinthians 1 x 0 Santos - Brasileirão

  • Resumo: 6 jogos / 1 vitória e 5 derrotas / 7 gols marcados e 10 sofridos

Neste domingo, o Santos tenta melhorar seus números em clássicos na temporada. A bola rola no Estádio Urbano Caldeira a partir das 20h30 (de Brasília).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Livre de dores, Veiga finda longo jejum sem marcar pelo Palmeiras: "Sei do que sou capaz"

São Paulo x Bragantino pelo Paulistão feminino: onde assistir, prováveis escalações e mais informações

Hulk, do Atlético-MG, não marca com bola rolando no Brasileirão há quase um ano

Rollheiser x Rigoni: argentinos lutam pelo protagonismo em San-São

Reforços de peso! UFC contrata dupla brasileira para a divisão dos pesados

Sem Memphis e com Yuri Alberto, Corinthians enfrenta o Sport no Recife pelo Brasileirão

Mirassol defende campanha de Libertadores diante do pressionado Juventude

Como treinador do São Paulo, Crespo busca 1ª vitória contra o Santos em Brasileiros

Luta e entretenimento! Manny Pacquiao e ex-campeão do UFC reforçam programa da Netflix

Corinthians busca repetir feito contra o Sport sem protagonista do 1º turno

Abel cita exemplo de Vitor Roque e pede "calma" com reforços do Palmeiras