Santos tenta melhorar aproveitamento em clássicos em 2025; veja números

O Santos enfrenta o São Paulo neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O Peixe busca melhorar seu aproveitamento em clássicos em 2025.

Até o momento, a equipe disputou seis jogos deste porte, com uma vitória e cinco derrotas, além de sete gols marcados e 10 sofridos, resultando em um aproveitamento de 16,6%.

Esperança

O único triunfo do Santos foi justamente contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. O Peixe venceu 3 a 1, de virada, com dois gols de Guilherme e um de Gabriel Bontempo. Pelo lado do Tricolor, Lucas Moura marcou na Vila Belmiro.

No Brasileirão, porém, a equipe do Morumbi levou a melhor sobre o Peixe, vencendo por 2 a 1.

Guilherme comemora vitória sobre o São Paulo

Números amargos

O maior carrasco do Santos em 2025 é o Corinthians, que venceu os três clássicos disputados na Neo Química Arena.

Já o Palmeiras enfrentou o Peixe apenas uma vez no ano. O Verdão venceu por 2 a 1, com um gol nos minutos finais da partida na Vila Belmiro. O jogo do primeiro turno do Brasileirão foi adiado devido à participação do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA.

Santos em clássicos em 2025

Santos 1 x 2 Palmeiras - Paulistão

Santos 3 x 1 São Paulo - Paulistão

Corinthians 2 x 1 Santos - Paulistão

São Paulo 2 x 1 Santos - Brasileirão

Corinthians 1 x 0 Santos - Brasileirão

Resumo: 6 jogos / 1 vitória e 5 derrotas / 7 gols marcados e 10 sofridos

Neste domingo, o Santos tenta melhorar seus números em clássicos na temporada. A bola rola no Estádio Urbano Caldeira a partir das 20h30 (de Brasília).