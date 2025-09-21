Santos supera reservas do São Paulo e ganha respiro na luta contra o rebaixamento

Depois quatro jogos de jejum, o Santos voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Peixe bateu o São Paulo por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada. Guilherme marcou o gol decisivo do clássico e deu a primeira vitória de Juan Pablo Vojvoda no comando do time alvinegro.

Situação na tabela

Com o resultado, o Santos ganha um respiro na luta contra o rebaixamento. O clube pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

O São Paulo, por sua vez, segue estacionado em sétimo, com 35, dois a menos que o Bahia, primeiro clube dentro do G-6 do Brasileirão.

Resumo do jogo

?? SANTOS 1 x 0 SÃO PAULO ???

? Competição: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro



?? Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 20h30 (de Brasília)



? Público: 12.107 pessoas



? Renda: R$ 707.091,17



? Cartões Amarelos: Adonis Frías, Escobar (Santos); Rodriguinho, Luciano (São Paulo)



? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) VAR: Wagner Reway (SC)

Gols

? Guilherme, aos 14 do 2ºT (Santos)

Santos

Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo (Barreal) e Rollheiser (Thaciano); Guilherme (Rincón) e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares).

São Paulo

Young; Rafael Tolói, Negrucci e Sabino; Maílton, Alisson, Luan (Marcos Antônio), Rodriguinho (Bobadilla) e Wendell (Enzo Díaz); Ferreirinha (Luciano) e Dinenno (Rigoni)

Como foi o jogo

O Santos dominou o primeiro tempo na Vila Belmiro. A equipe começou pressionando e ficou perto de abrir o placar aos oito minutos, em finalização de Rollheiser que parou em ótima defesa de Young. O goleiro, aliás, estava determinado a estragar a festa dos alvinegros.

Depois de um período morno, o Peixe voltou a apertar o São Paulo na reta final da etapa inicial. Foram duas boas oportunidades, sendo uma finalização cruzada de Guilherme e uma cabeçada, à queima roupa, de João Schmidt. Em ambos os casos brilhou o goleiro tricolor.

No segundo tempo, a pressão do Santos enfim gerou frutos. Na marca dos 14 minutos, Rollheiser recebeu ótimo passe de Adonis Frías na ponta direita e cruzou com perfeição para Guilherme, que ganhou da defesa no alto e cabeceou para o fundo da rede.

A partir de então, o São Paulo começou a dominar a posse de bola e tentou apertar em busca do empate. Crespo até tirou os seus principais jogadores do banco, mas a equipe sofreu para levar perigo. Bem fechado na defesa, especialmente após as mexidas de Vojvoda, o Peixe conseguiu segurar a vitória.

Torcida especial

O reforço argelino Billal Brahimi, que ainda não foi anunciado pelo Santos, e o astro Neymar, desfalque por lesão, acompanharam o jogo dos camarotes do estádio.

Próximo jogo do Santos

Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Próximo jogo do São Paulo