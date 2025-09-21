Santos sem Neymar e São Paulo com cabeça na LDU fazem clássico pelo Brasileirão

O Santos recebe o São Paulo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os santistas precisam fugir da zona de rebaixamento, os são-paulinos já pensam no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra a LDU, na quinta-feira.

A principal baixa no Santos é Neymar. O camisa 10 deixou o treino de quinta-feira com dores na coxa direita. Exames apontaram uma lesão no músculo reto femoral.

Desde que retornou ao Santos, Neymar teve lesões na coxa esquerda, o que o tirou de ação de março a maio. Houve, ainda, um edema na região, em agosto.

A boa notícia para o técnico Juan Pablo Vojvoda é a disponibilidade do goleiro Gabriel Brazão. O santista deixou a partida da última rodada, contra o Atlético-MG, seguindo o protocolo de concessão, o que o obrigou a ficar fora dos treinos até quinta-feira. Na sexta, ele voltou a treinar e deve jogar com uma máscara de proteção.

Suspensos, Igor Vinícius e Zé Ivaldo estão fora. O lateral-direito já não poderia atuar, por cláusula no contrato firmado com o Santos, quando deixou o São Paulo. O zagueiro Alexis Duarte, contratado nesta janela, está regularizado e pode entrar na equipe.

"São três pontos muito importantes. Para chegar bem, é preciso trabalhar bem na semana. Físico, estratégia, cuidado. Tudo o que envolve um clássico como esse", disse Vojvoda após empate contra o Atlético-MG.

A última vitória do Santos foi contra o Cruzeiro (2 a 1), em 10 de agosto. Desde então, o time perdeu para Vasco (6 a 0) e Bahia (2 a 0) e empatou com Fluminense (0 a 0) e Atlético-MG (1 a 1).

Já o São Paulo, com fôlego na tabela, pode pensar já na Libertadores. O time voltou de Quito com uma desvantagem de 2 a 0 após perder para a LDU.

A grande expectativa para o clássico é o possível retorno de Oscar. O meia, que sofreu fraturas em três vértebras lombares durante o clássico contra o Corinthians, em 19 de julho, treinou com bola na sexta-feira e pode voltar a ser relacionado.

Já Lucas continua fora. Ele segue com trabalhos de fisioterapia após artroscopia para retirada de fibrose do joelho direito. O clube tenta contar com ele para a partida contra a LDU.

O time alternativo que Hernán Crespo deve mandar a campo não é claro. Certeza é ausência de Tapia, suspenso. Cédric, que teve problemas intestinais, mas jogou em Quito, deve ser preservado.

O substituto do português será Mailton, que fez boa estreia diante da LDU. "Eu não poderia deixar de dar minha vida ali dentro de campo, fazer o que eu venho fazendo sempre", avaliou o reforço são-paulino.

O time tricolor vem de uma boa sequência no Brasileirão desde que Crespo voltou ao clube. Apesar das derrotas, na estreia para o Flamengo (2 a 0) e recentemente para o Cruzeiro (1 a 0), o aproveitamento é positivo.

Após a chegada do novo técnico, a equipe venceu Corinthians (2 a 0), Juventude (1 a 0), Fluminense (3 a 1), Internacional (2 a 1), Vitória (2 a 0), Atlético-MG (2 a 0) e Botafogo (1 a 0), além de empatar com Red Bull Bragantino e Sport (ambos 2 a 2)

Santos e São Paulo se enfrentaram duas vezes em 2025. A primeira foi na fase inicial do Campeonato Paulista, com vitória santista na Vila Belmiro, por 3 a 1. Já no primeiro turno do Brasileirão, os são-paulinos venceram por 2 a 1, no MorumBis.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X SÃO PAULO

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser e Victor Hugo; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Rafael Tolói e Sabino; Mailton, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho e Wendell; Ferreirinha e Dinenno. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 20h30 (de Brasília).

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).