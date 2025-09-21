Sem astros, Santos e São Paulo estão escalados para clássico; veja times

Do UOL, em São Paulo

Santos e São Paulo estão escalados para o clássico de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Santos vai a campo com: Brazão; Mayke, Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael e Victor Hugo; Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz.

O São Paulo tem como titulares: Young; Mailton, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Luan, Negrucci e Alisson; Ferreirinha, Rodriguinho e Dinenno.

Crespo manda a campo um São Paulo todo reserva. O foco total está na Libertadores, onde o Tricolor precisa reverter o 2 a 0 sofrido na ida para a LDU.

Oscar e Lucas não ficam nem no banco. Existia a possibilidade do camisa 8 ser relacionado após se recuperar de fraturas nas vértebras, mas ele será poupado. O camisa 7 ainda é dúvida até para o jogo seguinte.

No Santos, Brazão jogará mesmo após a pancada sofrida na cabeça no jogo contra o Atlético-MG. As novidades são Mayke, Frías e Rollheiser, que entram nas vagas de Igor Vinícius, Zé Ivaldo e Neymar.

Astro do Santos, Neymar sofreu uma lesão muscular e fica de fora do confronto.