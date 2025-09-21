Roma vence o clássico contra a Lazio e sobe na tabela do Campeonato Italiano

No primeiro Derby della Capitale da temporada, a Roma visitou a Lazio, pela quarta rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico de Roma. Os visitantes venceram por 1 a 0, com gol de Lorenzo Pellegrini.

Situação da Tabela

Com o resultado, a Roma subiu, momentaneamente, para a 4ª posição, com nove pontos conquistados, apenas um atrás da líder Juventus. Por outro lado, a Lazio conheceu a terceira derrota em quatro jogos e ficou na 13ª posição, com três pontos. A equipe ainda pode despencar na tabela até o final da rodada.

Torniamo a vincere il Derby "fuori casa" dopo 9 anni da Strootman-Nainggolan ? Il gol decisivo è di Pellegrini, quarto per lui nelle stracittadine ??? Forza grande Roma ?#LazioRoma pic.twitter.com/zzjWOSP4II ? AS Roma (@OfficialASRoma) September 21, 2025

? Resumo do jogo

? LAZIO 0 x 1 ROMA ?

? Competição: Campeonato Italiano - quarta rodada



?? Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)



? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 7h30 (de Brasília)

Gols

? Lorenzo Pellegrini, aos 38? do 1ºT (Roma)

?

Como foi o jogo

A Roma marcou o gol da vitória aos 38 minutos do primeiro tempo. Após um vacilo da Lazio na saída de bola, Matías Soulé tocou para Lorenzo Pellegrini. O italiano recebeu dentro da área e bateu colocado, sem chances para o goleiro Ivan Provedel.

No segundo tempo, aos 41 minutos, o meia Reda Belahyane recebeu cartão vermelho direto após uma falta dura e deixou a Lazio com um homem a menos na reta final.

Próximos jogos

Roma:

Encara o Nice nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), pela primeira rodada da Liga Europa, no Allianz Riviera.

Lazio: