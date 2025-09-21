Rollheiser x Rigoni: argentinos lutam pelo protagonismo em San-São

Neste domingo, Santos e São Paulo travam um clássico pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente dois argentinos que lutam pelo protagonismo: Benjamín Rollheiser e Emiliano Rigoni.

Esperança santista

Pelo lado santista, Rollheiser virou a principal esperança ofensiva após Neymar sofrer uma lesão muscular na coxa. O camisa 10 não estará à disposição, abrindo espaço para o argentino assumir o posto de maestro da equipe.

Contratado com altas expectativas no começo do ano, o meia-atacante ainda busca deslanchar no Brasil. Até o momento, ele soma 24 compromissos com a camisa alvinegra, com um gol e uma assistência.

Um dos maiores desafios para Juan Pablo Vojvoda é justamente encontrar uma posição ideal para o argentino, já que ele gosta de atuar no mesmo setor que Neymar. Agora sem o craque, esse problema fica mais fácil de ser resolvido.

Uma das melhores atuações de Rollheiser pelo Peixe, aliás, foi na ausência de Neymar, na vitória de 3 a 2 sobre o Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileirão. Na ocasião, deu uma assistência e deu o chute que resultou no gol contra do goleiro rival.

Nos últimos oito jogos em que esteve em campo, porém, não teve mais participações em tentos. Neste domingo, o camisa 32 espera encerrar esse jejum e liderar o Santos no San-São.

Aposta tricolor

Pelo lado do São Paulo, Emiliano Rigoni pode ganhar a chance de começar entre os titulares no clássico e assumir o protagonismo da equipe. A possível oportunidade surge com a tendência de que Hernán Crespo poupe jogadores, já pensando no duelo decisivo contra a LDU, pela volta das quartas de final da Libertadores.

Rigoni fez sua reestreia pelo Tricolor no último dia 14, na vitória sobre o Botafogo. Na ocasião, iniciou no banco de reservas e entrou no segundo tempo, aos 12 minutos, na vaga de Dinenno. Mostrando disposição e presença ofensiva, o camisa 77 quase marcou, mas parou na trave. A boa atuação lhe rendeu uma vaga entre os titulares na partida seguinte, contra a própria LDU, no jogo de ida em Quito.

Na primeira passagem pelo clube, Rigoni enfrentou o Santos em duas ocasiões. A primeira, em junho de 2021, terminou com vitória do Peixe por 2 a 0, na Vila Belmiro. Já a segunda, em outubro do mesmo ano, no Morumbi, terminou empatada em 1 a 1.

Agora, Rigoni terá nova chance de encarar o rival e tentar, além da primeira vitória pessoal sobre o Santos, seu primeiro gol desde o retorno ao São Paulo.

Santos x São Paulo

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela