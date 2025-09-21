Roger Machado é demitido do Internacional após derrota no Gre-Nal

Roger Machado não é mais técnico do Internacional. O treinador, que já vinha sendo pressionado, não resistiu à derrota do Colorado para o Grêmio por 3 a 2, neste domingo.

A atuação do Internacional frustrou bastante a torcida. Mesmo com três pênaltis a favor, o Colorado desperdiçou uma das penalidades nos acréscimos e viu o Grêmio vencer em pleno Beira-Rio.

O Sport Club Internacional comunica o desligamento do técnico Roger Machado. Também deixam o Clube os auxiliares Roberto Ribas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Marques. O Internacional agradece pelos serviços prestados, em... pic.twitter.com/duMABOW7FU ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 22, 2025

Números do técnico

A passagem de Roger Machado pelo Internacional teve:

73 jogos, com 34 vitórias, 20 empates e 19 derrotas - 55.7% de aproveitamento.

Resultados ruins

A situação do Internacional no Campeonato Brasileiro não é boa. Em 23 jogos, o time venceu apenas sete vezes e está longe das principais colocações. Atualmente, o Colorado está próximo da zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 13ª posição e somou 27 pontos, apenas cinco a mais que o Vitória, primeiro time no Z4.

Neste segundo semestre, o Colorado já havia sido eliminado da Copa do Brasil diante do Fluminense e da Copa Libertadores da América contra o Flamengo.

Título importante

Ainda assim, Roger Machado deixa uma marca importante no Inter, com a conquista do título gaúcho de 2025, encerrando um longo jejum do clube no Estadual.

Comunicado oficial do Internacional