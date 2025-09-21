Inter demite técnico Roger Machado após derrota no Gre-Nal

Roger Machado não é mais técnico do Internacional. O comunicado foi feito pelo presidente Alessandro Barcellos.

O que aconteceu

O Inter demitiu Roger Machado após derrota para o Grêmio neste domingo, pelo Brasileirão, no Beira-Rio. Após sair na frente, a equipe colorada perdeu por 3 a 2.

Além da derrota no clássico, o Inter foi eliminado da Copa Libertadores e da Copa do Brasil em agosto. No meio da semana, o dirigente D'Alessandro afirmou que iria até o limite com Roger, sem garantir a permanência do técnico.

No Brasileiro, o Inter é o 13º colocado com 27 pontos. Roger Machado teve uma sequência de uma vitória nos últimos cinco jogos do campeonato.