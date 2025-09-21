Topo

Esporte

River Plate poupa titulares e perde jogo antes de decisão com Palmeiras

21/09/2025 10h19

O River Plate foi derrotado por 2 a 0 pelo Atlético Tucumán neste sábado (20), fora de casa, pelo Torneio Clausura do Campeonato Argentino, e chega pressionado para o jogo de volta das quartas de final da CONMEBOL Libertadores, na próxima quarta-feira, contra o Palmeiras, em São Paulo.

Titulares descansando

Na partida contra o Tucumán, o River poupou todos os seus titulares e teve dificuldades desde o início. O goleiro Jeremías Ledesma fez boas defesas, mas não conseguiu evitar o gol de Clever Ferreira, que abriu o placar aos 12 minutos com uma cabeçada após escanteio. O time da casa ampliou no segundo tempo com um pênalti convertido por Leandro Díaz, selando o 2 a 0.

Apesar da derrota, o River segue entre os primeiros colocados de sua zona no Clausura, com 18 pontos, mas o resultado acende o alerta para o confronto decisivo contra o Palmeiras.

River Plate: obrigação de vitória

Na ida das quartas de final, disputada em Buenos Aires, o Palmeiras venceu por 2 a 1, levando vantagem para o jogo de volta. O River precisará vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente às semifinais, ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis.

A equipe argentina terá pouco tempo para ajustes e recuperação antes do duelo no Allianz Parque, onde o Palmeiras costuma ser forte como mandante. A expectativa é de um jogo intenso, com o River buscando reverter o placar e o Palmeiras tentando confirmar a classificação.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Transmissão ao vivo de Arsenal x Manchester City pelo Inglês: veja onde assistir

Onde vai passar Flamengo x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Organizada protesta em desembarque do Atlético-MG após derrota e ameaça: 'Último aviso'

João Fonseca fica de fora do última dia de jogos na Laver Cup

Adriano Imperador mantém hype com nova finalização no Future MMA 15

River Plate poupa titulares e perde jogo antes de decisão com Palmeiras

Verstappen vence o GP do Azerbaijão de ponta a ponta e volta à briga pela taça; Bortoleto é 11º

Onde vai passar América-MG x Coritiba pela Série B? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Barcelona x Getafe pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Leão irritado! Charles do Bronx dispara contra rivais que recusam luta no UFC Rio

Verstappen lidera do início ao fim e vence o GP do Azerbaijão de Fórmula 1; Bortoleto é o 11º