River Plate poupa titulares e perde jogo antes de decisão com Palmeiras

O River Plate foi derrotado por 2 a 0 pelo Atlético Tucumán neste sábado (20), fora de casa, pelo Torneio Clausura do Campeonato Argentino, e chega pressionado para o jogo de volta das quartas de final da CONMEBOL Libertadores, na próxima quarta-feira, contra o Palmeiras, em São Paulo.

Titulares descansando

Na partida contra o Tucumán, o River poupou todos os seus titulares e teve dificuldades desde o início. O goleiro Jeremías Ledesma fez boas defesas, mas não conseguiu evitar o gol de Clever Ferreira, que abriu o placar aos 12 minutos com uma cabeçada após escanteio. O time da casa ampliou no segundo tempo com um pênalti convertido por Leandro Díaz, selando o 2 a 0.

Apesar da derrota, o River segue entre os primeiros colocados de sua zona no Clausura, com 18 pontos, mas o resultado acende o alerta para o confronto decisivo contra o Palmeiras.

River Plate: obrigação de vitória

Na ida das quartas de final, disputada em Buenos Aires, o Palmeiras venceu por 2 a 1, levando vantagem para o jogo de volta. O River precisará vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente às semifinais, ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis.

A equipe argentina terá pouco tempo para ajustes e recuperação antes do duelo no Allianz Parque, onde o Palmeiras costuma ser forte como mandante. A expectativa é de um jogo intenso, com o River buscando reverter o placar e o Palmeiras tentando confirmar a classificação.