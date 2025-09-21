Reforços de peso! UFC contrata dupla brasileira para a divisão dos pesados

A divisão dos pesos-pesados do UFC ganhou três novos reforços para o seu plantel, e dois deles são atletas brasileiros. Os mais novos contratados pelo Ultimate são os gigantes Max Gimenis e José Luiz 'Montanha'. O anúncio da chegada de ambos ao maior evento de MMA do planeta foi feito, separadamente, pelos seus respectivos empresários, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui).

Dono de um currículo de respeito no jiu-jitsu, o carioca Max Gimenis, de 32 anos, migrou para o MMA profissional em 2022. Desde então, em sete apresentações na modalidade, o faixa-preta radicado nos Estados Unidos venceu seis combates - cinco deles pela via rápida - e sofreu apenas uma derrota.

O cartel de Gimenis, por sinal, é idêntico ao do compatriota José Luiz, de 29 anos de idade. Também contratado para reforçar a categoria dos pesados, 'Montanha' conquistou todas as suas seis vitórias no MMA profissional pela via rápida, e sua única derrota na modalidade veio diante do ex-Contender Series Richard Jacobi.

Polonês também reforça a categoria

Além dos dois atletas tupiniquins, a organização presidida por Dana White reforçou a categoria dos pesos-pesados com outro atleta, este vindo do 'Velho Continente'. Dono de um cartel com seis vitórias - todas no primeiro round - e uma derrota, o polonês Marek Bujlo, especialista no jiu-jitsu, também assinou contrato com o Ultimate, como o próprio revelou nas suas redes sociais.

