Reforço e Neymar acompanham clássico entre Santos e São Paulo dos camarotes da Vila

21/09/2025 21h52

O clássico entre Santos e São Paulo, na noite deste domingo, contou com a presença de duas figures ilustres na Vila Belmiro. O reforço argelino Billal Brahimi, que ainda não foi anunciado, e o astro Neymar, desfalque por lesão, acompanharam o jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro dos camarotes do estádio.

Neymar de fora no Santos

Neymar assistiu à partida ao lado de amigos e de sua família, incluindo a esposa Bruna Biancardi e a filha do casal, Mavie. Ele é ausência no Peixe em razão de uma contusão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele teve o problema durante o treino da última quinta-feira.

O Santos não divulgou prazo para recuperação, mas a tendência é que ele fique afastado dos gramados por cerca de um mês. Sem o camisa 10, Rollheiser cumpre a função de armador da equipe.

Reforço à espera do anúncio

Billal Brahimi, por sua vez, já está certo com o clube alvinegro. Ele, aliás, já está treinando com os companheiros no CT Rei Pelé. Resta apenas o anúncio oficial.

Santos

Isso ainda não aconteceu por questões burocráticas. A diretoria corre para agilizar os documentos do jogador de 25 anos, como o visto de trabalho, por exemplo. O fato do atleta ser francês naturalizado argelino deixa essa burocracia mais complicada.

O Peixe só vai anunciá-lo quando tudo isso estiver resolvido. A tendência, portanto, é que Brahimi seja oficializado na decorrer desta semana, depois do clássico contra o São Paulo

Situação na tabela

  • Santos: 15ª posição, com 24 pontos (seis vitórias, seis empates e 11 derrotas)

  • São Paulo: sétimo lugar, com 36 pontos (nove vitórias, nove empates e seis derrotas)

