Rayan celebra gol contra o Flamengo e destaca entrega pelo Vasco: "Nunca corri tanto"

Neste domingo, o Vasco buscou um empate por 1 a 1 contra o Flamengo, pela 24ª rodada do Brasileirão. Autor do gol do Gigante da Colina no Maracanã, Rayan celebrou o tento e destacou a entrega física pela equipe de Fernando Diniz.

Para Rayan, marcar contra o Flamengo não foi um acaso, mas a concretização de uma meta pessoal. O atacante revelou que já tinha um histórico de balançar as redes do rival nas categorias de base e aguardava ansiosamente a chance de repetir o feito no profissional.

"Estou muito feliz com esse gol, ainda mais contra o Flamengo. Estava esperando esse momento, meti muito gols neles na base, então estou muito feliz", declarou o atacante.

O gol, marcado aos 29 minutos do primeiro tempo, foi fundamental para dar tranquilidade ao time de Fernando Diniz, que conseguiu segurar o ímpeto do líder do campeonato e garantir um ponto vital na luta contra o rebaixamento.

Entrega total

Além da alegria pelo gol, Rayan simbolizou a entrega física e a dedicação que a partida exigiu do time do Vasco. "Sobre a parte física, acho que nunca corri tanto na minha vida quanto nesse jogo", desabafou a joia vascaína.

Com o empate, o Vasco chegou a 24 pontos e abriu dois de vantagem sobre o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. O Cruzmaltino volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Bahia, em São Januário, pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão.