Quatro jogos fecham a 27ª rodada e Coritiba enfrenta o América-MG pela liderança
Em ritmo acelerado, a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro termina neste domingo, quando mais quatro jogos esquentam a briga pelo acesso. Fora de casa, o Coritiba tenta se manter no topo, enquanto Criciúma, Cuiabá e Chapecoense buscam forças na disputa por vaga no G-4 - grupo de acesso.
Líder da Série B, o Coritiba terá um duelo de opostos a partir das 16h, quando visita o apertado América-MG na Arena Independência. Com 47 pontos, o time paranaense briga para se manter na liderança, enquanto o adversário, com 27, abre a zona de rebaixamento.
No mesmo horário, o embalado Criciúma tenta se manter tranquilo no G-4 e até mesmo subir mais uma posição porque encara o CRB, no Estádio Heriberto Hülse. Após conquistar mais um ponto na última rodada, os catarinenses foram e 43 e buscam entrar na briga pelo título, enquanto o visitante, com 37, quer voltar a sonhar com o acesso.
Quem também tenta se firmar no G-4 é a Chapecoense, que às 20h30 visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, em um duelo direto. Com 41 pontos, o time de Chapecó abre o G-4, mas vive apertado com o pelotão de baixo, incluindo o próprio Cuiabá, com 38.
O domingo ainda contará com o duelo entre Athletico-PR e Vila Nova, às 19h, na Arena da Baixada. Com 39 pontos, o time da casa mira o G-4, assim como o adversário goiano, que tem 36 e quer voltar a sonhar com o acesso.