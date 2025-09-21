Pressionados, Internacional e Grêmio travam 'Gre-Nal' com ameaça para os técnicos

Bem próximos na tabela do Campeonato Brasileiro, Internacional e Grêmio fazem mais uma edição do tradicional clássico 'Gre-Nal'. Neste domingo, às 17h30, duelam no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 24ª rodada. Ambos vêm de tropeços e buscam reabilitação para não se complicarem na reta final da competição. O time que perder para o rival pode dispensar o técnico.

Este será o 448º 'Gre-Nal' da história. Em 447 jogos, o Internacional venceu 165 e o Grêmio 141, além de 141 empates. O time tricolor marcou 558 gols, enquanto o Inter fez 609.

O clássico já está marcado por polêmica antes mesmo de a bola rolar. Isso porque o Internacional colocou os ingressos visitantes à venda por R$ 220. O Grêmio não gostou do valor, comprou todos os 2 mil bilhetes disponíveis e revendeu aos torcedores por R$ 100.

O Inter tenta embalar na competição e o time ganhou confiança, ao vencer o Fortaleza por 2 a 1 antes da Data Fifa. No último sábado, porém, visitou o Palmeiras e foi goleado por 4 a 1. Com 27 pontos, ocupa posição intermediária, mas também tem um jogo atrasado, diante do Bahia, pela 14ª rodada.

Durante a semana, a diretoria colorada bancou Roger Machado, com declarações de seus dirigentes, mas sem cravar o futuro após o Gre-Nal, o que dá ainda mais peso ao clássico. Precisando do resultado, o treinador testou mudanças. Alan Rodríguez, com desconforto muscular, virou dúvida e pode ser substituído por Bruno Henrique.

Por outro lado, Borré está recuperado e pode entrar no lugar de Ricardo Mathias no ataque. Gabriel Mercado é outra opção. Bernabei volta de suspensão e entra no lugar de Victor Gabriel na lateral-esquerda.

Roger admitiu chateação pela goleada sofrida em São Paulo e cobrou reação do elenco. "Entendemos a frustração do torcedor. Estamos chateados, irritados com a derrota com um placar elástico. O placar elástico evidenciou a desorganização. Cobramos atitude de todos, foi uma semana forte para o clássico."

O Grêmio está há três jogos sem vencer, sendo dois empates seguidos, contra Ceará (0 a 0) e Flamengo (1 a 1), além de derrota para o Mirassol, por 1 a 0, em casa. Assim, aparece com 25 pontos, rondando a zona de rebaixamento (Z-4). O time gaúcho, porém, tem um jogo atrasado da 16ª rodada, diante do Botafogo.

Com os maus resultados, a diretoria do Grêmio também precisou ir à imprensa para bancar o técnico Mano Menezes para dar tranquilidade nos treinos. Mas faz tempo que ele está balançado no cargo. Entretanto, o treinador terá nomes importantes à disposição, como o meia Willian. Além disso, o volante Arthur Melo deve ter sequência como titular.

Se estiverem recuperados de desconforto muscular, o lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Carlos Vinícius serão titulares nas vagas de João Pedro e Braithwaite. Este último sofreu grave lesão no tendão e só volta em seis meses. Na defesa, Noriega será titular, porque Kannemann está suspenso.

Mano Menezes assumiu a culpa pela fraca campanha gremista, mas projetou melhora de produção com os reforços. "Toda responsabilidade é minha. Não falta qualidade. Não conseguimos apresentar um novo Grêmio porque ainda não escalamos todos os jogadores que chegaram. A tendência é apresentar um jogo melhor."

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X GRÊMIO

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez (Bruno Henrique), Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur Melo, Dodi e Willian; Cristian Olivera e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO - 17h30.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).