Portuguesa bate time de Romário em final e atletas provocam com pizza

Após vencer o América-RJ, do presidente Romário, na final da Copa Rio, os jogadores da Portuguesa-RJ abriram caixas de pizza em campo para comemorar.

O que aconteceu

O 'banquete' nas celebrações foi uma resposta a uma provocação da torcida do América. No jogo de ida, vitória do Mecão por 1 a 0, os torcedores americanos cantaram: "Portuguesa é pizza!".

A vitória da Portuguesa no jogo de volta, por 2 a 0, foi dramática e só veio no segundo tempo. Hugo abriu o placar e Elicley, aos 50 minutos fez o gol que evitou os pênaltis.

Com a vitória, a Portuguesa disputará a Série D em 2026. O América, por sua vez, vai participar da Copa do Brasil, voltando a uma competição nacional após um hiato de 15 anos.