Polonês rebate Charles do Bronx sobre confronto no UFC Rio

Com a saída de Rafael Fiziev da luta principal do UFC Rio, marcada para o dia 11 de outubro, a organização segue em busca de um novo adversário para Charles 'Do Bronx' Oliveira. E, ao que tudo indica, o polonês Mateusz Gamrot está disposto a ocupar a vaga.

O atual número 8 do ranking dos leves foi mais um atleta a se manifestar publicamente após a confirmação da lesão do lutador cazaque. Pelas redes sociais, Gamrot rebateu o brasileiro - que demonstrou incômodo em relação aos atletas se colocaram à disposição, mas recusaram o duelo nos bastidores -, demonstrando disposição para assumir o desafio no card em solo brasileiro (clique aqui ou veja acima).

"Respeito o Charles do Bronx, mas eu disse direto ao UFC: quero te enfrentar na sua casa. Será uma verdadeira aula de chão, e estou pronto para provar isso ", escreveu o europeu em sua conta no X (antigo Twitter).

Vivendo boa fase, com quatro vitórias nas últimas cinco lutas, Gamrot já expressou anteriormente o desejo de enfrentar nomes do topo da divisão. Um possível duelo contra Charles, ex-campeão da categoria e recordista de finalizações no UFC, pode representar a oportunidade ideal para o polonês se firmar como um dos principais contenders do peso-leve.

Irritação nos bastidores

Apesar da movimentação nas redes, Charles demonstrou insatisfação com a postura de alguns colegas de profissão. O brasileiro criticou atletas que se dizem prontos publicamente, mas, segundo ele, recusam o confronto nos bastidores assim que o UFC entra em contato para formalizar a oferta.

Enquanto isso, o Ultimate ainda não oficializou um substituto para Fiziev no card do Rio de Janeiro. A expectativa da organização é manter Do Bronx no evento, especialmente por sua forte conexão com os fãs brasileiros. Além de Gamrot, nomes como Renato Moicano também já sinalizaram interesse em enfrentar o ex-campeão.

Respect @CharlesDoBronxs but I told ufc straight - I want to face you in your own house. This will be a true masterclass on the ground, and I'm ready to prove it ? https://t.co/Qk84R1w617

- Mateusz Gamrot (@gamer_mma) September 21, 2025

